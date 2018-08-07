Президент "Дніпра-1" просить космічну суму за трансфер 18-річного футболіста в "Динамо"

Президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза спростував чутки щодо можливого продажу форварда команди Владислава Супряги в "Динамо".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Хочу наголосити з залізною впевненістю: Супряга не продавався і не продається. А кому дуже цікаво, відкрию таємницю – його ціна не нижча за ціну реалмадридівського Луніна! І це – не три, шість або 10 мільйонів євро. Ціна Влада Супряги – 15 мільйонів євро, а з кожним днем вона може зростати ще на кілька сотень тисяч. Якщо хтось зможе і здатен запропонувати саме таку ціну – будь ласка, почнемо перемовини, – заявив Береза.

Владислав Супряга є вихованцем "Дніпра", але на професійному рівні почав грати за СК "Дніпро-1". У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, 6 серпня стало відомо, що Супряга став гравцем "Динамо", а невдовзі про трансфер оголосять офіційно.

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