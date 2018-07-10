Президент ФФУ прийшов у Верховну раду у формі збірної Хорватії та зробив гучну заяву

Президент ФФУ, а також народний депутат Верховної Ради Андрій Павелко прийшов до парламенту в футболці збірної Хорватії.

Тим самим, функціонер підтримав хорватів Домагоя Віду і Огнена Вукоєвича, які присвятили Україні перемогу в матчі проти Росії. Павелко заявив, що українська федерація готова виплатити штраф за Вукоєвича, а також пообіцяв, що допоможе Огнену з працевлаштуванням в Україні.

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"Я і керівництво ФФУ прийняли рішення компенсувати Огнєну Вукоєвичу штраф, яким його покарала ФІФА, і запропонувати роботу в Федерації футболу. Хвала Хорватії! Слава Україні! Героям Слава! Я - зацікавлена ​​сторона, і зараз ми вивчаємо юридичну сторону для допомоги і апеляції рішення по Огнену Вукоєвичу. Ми надамо йому юридичну допомогу у разі чого", –сказав президент ФФУ в ефірі 112 Україна.

Примітно, що функціонер одягнув футболку Ракітіча, а не Домагоя Віди.

"Чому футболка Ракітіча, а не Віди? Ракітіч забив переможний гол у ворота Росії, це символічно", – заявив Павелко.

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Вже третій день поспіль футбольний світ обговорює фразу "Слава Україні!", сказану захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою після перемоги над збірною Росії.