Президента Чехії звинуватили в розкритті даних розслідування вибухів на складах зброї

Президента Чехії Мілоша Земана звинуватили в розголошенні деталей розслідування вибухів на складах зброї у Врбетіце. Про це заявив глава Сенату Мілош Вистрчіл.

За словами політика, слідство в цій справі ще триває. Відтак виступ глави держави може зашкодити розслідуванню.

До теми Спершу результати розслідування, тоді – висновки, – президент Чехії про вибухи у Врбетіце

Президент Чехії 25 квітня Мілош Земан у відеозверненні до громадян розповів про вибухи на складах зброї у 2014 році. Він також прокоментував роль Росії в цьому.

Глава верхньої палати чеського парламенту Мілош Вистрчіл у своєму твітері підкреслив, заява президента є загрозою державній безпеці Чехії. І може нашкодити проведенню слідства.

Президент Земан у своєму виступі поділився інформацією з живого досьє. Таким чином він може поставити під загрозу безпеку Чеської Республіки і успішне розслідування справи,

– написав Вистрчіл.

Що цьому передувало

Президент Чехії Мілош Земан 25 квітня вперше виступив зі зверненням щодо вибухів на військовому арсеналі у Врбетіце у 2014 році. Він заявив, що спершу необхідно дочекатися результатів розслідування, а тоді робити певні висновки.

Він повідомив, що слідство працює з 2 версіями причини вибухів . Перша – непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, друга – дія іноземних спецслужб.

. Перша – непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, друга – дія іноземних спецслужб. Глава держави також наголосив, якщо участь російської сторони у вибухах підтвердять, тоді Москва повинна буде заплатити за цей терористичний акт.

Вибухи на складах зброї у Чехії: головне

У 2014 році в Чехії на складах у Врбетіце, які використовувала болгарська приватна компанія Imex Group, сталися вибухи. Чеські ЗМІ повідомили, що на складах була зброя, призначена для України й Сирії.

25 квітня стало відомо, що болгарський підприємець Омелян Гебрєв визнав, що зберігав боєприпаси на складі у Чехії, а також продавав зброю Україні після 2014 року. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Влада Чехії вважає причетними до вибухів агентів ГРУ Росії, які використовували паспорти з іменами Олександра Петрова та Руслана Боширова. Росіян вже оголосили в розшук. Ці ж агенти причетні до отруєння Скрипалів у Британії.