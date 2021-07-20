На президента Малі напали з ножем під час молитви у мечеті

На очільника Малі Ассімі Гойти 20 липня напали двоє невідомих з ножем. Інцидент стався під час урочистостей на мусульманському святі Курбан-байрам.

Тимчасовий президент африканської країни саме перебував на молитві у мечеті столиці Бамако.

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Один з нападників намагався вдарити Ассімі Гойти зі спини, але поранення зазнав інший чоловік.

Сам очільник Малі не постраждав.

Військовий переворот у Малі

Військові 24 травня у Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.

Причиною стало рішення не включати до складу уряду главу МВС Модібо Коне та міноборони Садіо Камара, які є прихильниками терористів.

В ООН засудили такі дії і назвали їх спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, в ООН вимагають негайно звільнити бранців.