На президента Малі напали з ножем під час молитви у мечеті

20 липня 2021 , 14:50
Читать новость на русском

Джерело:

Al Jazeera

На очільника Малі Ассімі Гойти 20 липня напали двоє невідомих з ножем. Інцидент стався під час урочистостей на мусульманському святі Курбан-байрам.

Тимчасовий президент африканської країни саме перебував на молитві у мечеті столиці Бамако. 

Читайте також У Малі військові арештували президента і прем’єра: в ООН вже відреагували

Один з нападників намагався вдарити Ассімі Гойти зі спини, але поранення зазнав інший чоловік.

  • Сам очільник Малі не постраждав.

Військовий переворот у Малі

  • Військові 24 травня у Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.
  • Причиною стало рішення не включати до складу уряду главу МВС Модібо Коне та міноборони Садіо Камара, які є прихильниками терористів.
  • В ООН засудили такі дії і назвали їх спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, в ООН вимагають негайно звільнити бранців.
Зверніть увагу! Конституційний суд Малі призначив Ассімі Гойти – лідера військового перевороту – тимчасовим президентом країни. Таке рішення аргументували "вакансіями на посаді президента".
Автор: Олег Васьків