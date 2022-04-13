Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть в Україну

Анджей Дуда, Алар Каріс, Гітанас Наусєда, Егілс Левітс вирушають з візитом до України. Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрінуться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Наусєда зазначив, що хоче висловити політичну підтримку та надати військову допомогу.

До речі Прем'єрка Литви прибула до Києва поїздом Укрзалізниці

Поїхали потягом

Президент Литви наголошував, що й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет і свободу.

До слова, політики вирушили потягом.



Президенти їдуть в Україну / Фото з твітеру Наусєди

Напередодні президенти зустрілись у Польщі

Політики зустрілись у Жешуві на позачерговому саміті, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Говорили про зміцнення безпеки східного флангу НАТО, підтримку України, подальшу адвокацію членства нашої держави в ЄС та посилення санкцій проти Росії.

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