Очікуємо гарних новин: чому до України приїхали лідери Швейцарії та Латвії

У п'ятницю, 24 листопада, до України навідався лідер Латвії Едгарс Рінкевичс. Вже наступного дня у Київ прибув також президент Швейцарії Ален Берсе. Ці візити можуть вказувати на майбутні серйозні рішення цих країн.

За останні тижні до України навідалось чимало іноземних представників. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що візити до Києва є вигідними і для самих західних лідерів. Зокрема, вони сприяють їхньому політичному рейтингу.

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Яка мета приїзду Рінсевичса та Берсе

Приїзд президента Латвії Едгарса Рінкевичса до України є продовженням висловлення солідарності з Україною. Візити представників країн Балтії до Києва є системними.

"За цим стоїть синхронізація певних кроків та стратегій поведінки на міжнародній арені. Тому що балтійські країни є нашими найпослідовнішими партнерами і друзями всередині західних інституцій", – зауважив Олег Саакян.

Не менш важливим та приємним став візит лідера Швейцарії Алена Берсе до України. Зокрема, його приїзд може свідчити про потужні майбутні рішення його країни.

Це дуже важливий та символічний крок. Судячи з усього, Швейцарія справді виходить на фінішну пряму прийняття рішення щодо реекспорту в Україну реекспорту певних видів озброєння,

– зауважив Саакян.

Зокрема, цим питанням у перемовинах зі Швейцарією активно вирішує Франція. Такий візит може бути демонстрацією того, що швейцарські еліти вже краще розуміють ситуацію.

"Можливо, певні ознаки цього ми побачимо вже у внутрішньополітичній комунікації, скажімо власне брифування швейцарських політичних еліт щодо розмови з президентом Зеленським", – підкреслив політолог.

Олег Саакян про приїзд іноземних лідерів до України: дивіться відео

Візити до України є престижними

У Києві нещодавно також побували міністри оборони наших країн-партнерів. Ймовірно, що у найближчі тижні до України навідуватимуться нові лідери західних держав, оскільки розвиток коаліції протиповітряної оборони розвивається. А можливості надання Україні тих чи інших видів озброєння іноземні лідери можуть використати як підсилення свого політичного іміджу.

"Приїхати в Київ – це завжди про рішучість та силу. За кордоном вся Україна сприймається як суцільна лінія фронту. Тож коли сюди їдуть західні лідери, їхнє суспільство не до кінця розуміє, що в Києві все працює. Тож уявляють, що політики ледь не в окопи поїхали", – зазначив Саакян.

Тож поїздки лідерів до України в очах їхнього суспільства додають їм мужності та політичних балів.

Західні лідери у Києві: що відомо