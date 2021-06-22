Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну: план візиту

22 червня 2021 , 20:18
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Джерело:

твітер Василя Боднара

Саломе Зурабішвілі прилетіла в Україну 22 червня. У рамках офіційного візиту вона зустрінеться з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем та Дмитром Разумковим.

Офіційна частина візиту відбудеться 23 червня, саме на це день й заплановані зустрічі. Про приїзд президентки повідомив Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар. 

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Саломе Зурабішвілі прибула в Україну

Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України,
– написав Боднар.

Візит президентки Грузії: що заплановано

У Офісі Президента розповіли, що 23 червня відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського та очільниці Грузії Саломе Зурабішвілі. 

Ба більше, у Маріїнському палаці Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі зустрінуться з журналістами. 

Грузинське видання "Грузія онлайн" пише, що, окрім зустрічі президентів віч-на-віч, заплановано зустрічі в розширеному форматі:

  • з прем'єром України Денисом Шмигалем, 
  • а також головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Відносини України та Грузії: останні новини

  • На початку червня Україна та Грузія попередньо домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від коронавірусу. Це має максимально спростити перетин кордону громадянами обох країн. Угоду планують підписати найближчим часом.
  • 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони для іноземних туристів. З 18 червня – оновила правила в'їзду
  • Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови 17 травня підписали тристоронній меморандум "Асоційоване тріо". Він передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.
  • Речник дипломатичної служби ЄС Петер Стано заявив, що ЄС поважає вибір країн та стратегічні цілі, зокрема, й підписання цього меморандуму.
Автор: Діана Квасневська