Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну: план візиту

Саломе Зурабішвілі прилетіла в Україну 22 червня. У рамках офіційного візиту вона зустрінеться з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем та Дмитром Разумковим.

Офіційна частина візиту відбудеться 23 червня, саме на це день й заплановані зустрічі. Про приїзд президентки повідомив Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар.

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Саломе Зурабішвілі прибула в Україну

Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України,

– написав Боднар.

Візит президентки Грузії: що заплановано

У Офісі Президента розповіли, що 23 червня відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського та очільниці Грузії Саломе Зурабішвілі.

Ба більше, у Маріїнському палаці Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі зустрінуться з журналістами.

Грузинське видання "Грузія онлайн" пише, що, окрім зустрічі президентів віч-на-віч, заплановано зустрічі в розширеному форматі:

з прем'єром України Денисом Шмигалем,

а також головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

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