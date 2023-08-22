Президентка Угорщини прибула на Закарпаття: яка мета візиту
Президентка Угорщини Каталін Новак здійснює візит до України. Новак розпочала візит з поїздки на Закарпаття.
Президентка Угорщини, візит якої в Україну анонсували раніше, зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА, облради, Берегова та району. Сторони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували під час повномасштабного вторгнення Росії.
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Новак приїде на Кримську платформу
Мовиться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у нашому регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.
Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні,
– зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Мирослав Білецький.
Білецький висловив сподівання, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.
У рамках візиту Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.
Після цього президентка Угорщини вирушить у Київ. На запрошення Володимира Зеленського вона візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
Торік Новак відвідала Київ
- У травні 2022 року Новак вступила на посаду. Вона змінила Яноша Адера і стала першою в історії країни жінкою-президентом.
- 26 листопада 2022 року, коли Новак приїжджала в Україну, вона зустрілася з Володимиром Зеленським.
- У Києві Новак наголосила, що Владімір Путін відповідальний за військову агресію проти України. Вона зазначила, що українці можуть покладатися на допомогу Угорщини.
- Новак розповіла, що Угорщина вже прийняла понад мільйон біженців з України. Президентка наголосила, що її держава продовжить надавати фінансову та гуманітарну допомогу.