Неоднозначний візит: про що говорила президентка Угорщини на Закарпатті
З робочим візитом до України прибула президентка Угорщини Каталін Новак. 22 серпня вона виступила на Закарпатті, а 23 серпня візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
У риториці Каталін Новак мало позитивного щодо ситуації в Україні. Про це 24 Каналу повідомив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що у виступі президентки бракує конкретики та реальної допомоги.
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Про що говорила Каталін Новак
Конкретики щодо ситуації в Україні не прозвучало, також не було сказано ні слова про Кримську платформу. Промову угорської очільниці Тібор Томпа назвав "сумішшю піару з шовінізмом".
Вона говорить про те, що привезла на Закарпаття силу 15 мільйонів угорців. Сьогодні в Угорщині проживає менше ніж 10 мільйонів. Хто дав право пані Каталін говорити від громадян інших країн? Я, як український угорець, такого права їй не надавав,
– сказав Тібор Томпа.
Каталін Новак повідомила, що далі відвідає Київ, аби допомогти тим, на кого напали, а також зауважила, що хоче, аби угорці, які проживають на Закарпатті, жили гідними європейських норм.
Тібор Томпа розповів про візит президентки Угорщини на Закарпаття: дивіться відео
Чого Угорщина хоче від України
Після офіційної частини пані Каталін мала зустрічі в закритому форматі. Вона спілкувалася керівниками місцевих угорців, зокрема з Партією угорців в Україні КМКС. За словами Тібора Томпа, там вона отримала певні установки, з якими поїхала в Київ.
Вона говорила, що перед президентом України порушуватиме питання навчання угорців на Закарпатті. Місцеві керівники хотіли б отримати індульгенцію не вчити українську мову та не викладати предмети українською. Це все для того, щоб угорці, які є громадянами України, і надалі були кріпаками для Орбана і дешевою робочою силою,
– підкреслив Тібор Томпа.
- У перший день візиту Каталін Новак зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА, облради, Берегова та району. Сторони обговорили питання співробітництва, зокрема й щодо тих проєктів, які започаткували під час повномасштабного вторгнення Росії.
- 23 серпня очільниця Угорщини перебуватиме в Києві, де візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
- Каталін Новак уже була в Україні в листопаді 2022 року. Тоді вона зустрічалася з Володимиром Зеленським. Відтак заявила, що засуджує вторгнення Росії у нашу державу та висловила сподівання, що 2023 стане роком миру та відбудови.