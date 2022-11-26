Неочікуваний візит: ЗМІ анонсували приїзд президентки Угорщини до Києва

Президентка Угорщини Каталін Новак має наміри здійснити візит до Києва. Вона стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення.

Наразі офіційного підтвердження від Каталін Новак не було. Про це пишуть угорські ЗМІ.

Варте ваги Прем'єр-міністр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодомору

Новак здійснить візит на запрошення президента України

Видання повідомляє, що Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Передбачається, що вона спершу вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом. Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію.

Раніше президентка Угорщини приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.

У вересні Новак заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду.

Як Орбан вляпався у міжнародний скандал

20 листопада прем'єр-міністр Віктор Орбан відвідав товариський футбольний матч Угорщини та Греції. Зокрема, зустрівся з Балажем Джуджаком, який востаннє зіграв за збірну.

Усе б нічого, якби Віктор Орбан не посягнув на територію України та Румунії. Зокрема, він одягнув шарф з картою "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі. Зокрема, України та Румунії. Зауважимо, що такий вчинок Орбана не залишився не поміченим.

В Україну завітали прем'єр-міністри Литви та Польщі

У суботу, 26 листопада, в Україну до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору. Голова польського уряду також ознайомився з виставкою розбитої ЗСУ ворожої техніки.

Також до України прибула прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що разом з Шимоніте та Моравецьким у форматі Люблінського трикутника обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву.

Глава держави повідомив, що до України прибув прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

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