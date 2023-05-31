Президентом Латвії став міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс

У Латвії завершилися президентські вибори. У третьому турі перемогу здобув кандидат від "Нової єдності", чинний міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

Він набрав 52 голоси депутатів Сейму із 51 необхідного. Таким чином Едгарс Рінкевичс став очільником Латвії.

Важливо Єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії

Як минули президентські вибори у Латвії

У третьому турі було 2 кандидати в президенти:

Улдіс Піленс ("Об'єднаний список", який також входить в коаліцію)

Едгарс Рінкевичс.

Перед тим Еліна Пінто (кандидат від "Прогресивних") зійшла з дистанції у другому турі, набравши 10 голосів.

Що відомо про Едгарса Рінкевичса

Чинний президент Егіл Левітс обійняв посаду 8 липня 2019 року. При цьому Конституція встановлює термін повноважень президента в 4 роки.

Він народився 1973 року в Юрмалі. Закінчив факультет історії та філософії Латвійського університету, отримав сертифікат про вивчення політичних наук та міжнародних відносин в Університеті Гронінгена (Нідерланди).

У 1990-х роках Рінкевичс був журналістом Латвійського радіо, потім розпочав свою кар'єру на різних посадах у Міністерстві оборони, де з 1997 року понад 10 років обіймав посаду держсекретаря. З 2002 до 2003 року Рінкевичс був заступником голови латвійської делегації на переговорах про вступ до НАТО. З жовтня 2008 року до липня 2011 року він очолював канцелярію президента Валдіса Затлерса.

2011 року Рінкевичс став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса. Навесні 2014 року Рінкевичс вступив до партії "Єдність". Він підтримує Україну та засуджує російську агресію.

Зеленський привітав Рінкевичса

У своєму твітері Володимир Зеленський висловив щирі вітання справжньому другові України.

Налаштований на продовження тісної й партнерської україно-литовської співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи,

– написав український лідер.

Він також подякував попередньому лідеру Литви Егілсу Левітсу за віддану підтримку України перед лицем повномасштабної агресії Росії.