Не дозволили провезти 12 ящиків зброї: охорона Рамафоси назвала польську владу "расистською"
Джерело:Rzeczpospolita
Перед тим, як делегація з ПАР прибула до Києва, у них стався конфлікт з польською владою. Охорона президента Сиріла Рамафоси намагалась перевезти 12 контейнерів зі зброєю.
За даними видання, Рамафоса спершу прибув до Варшави, щоб потім вирушити потягом до Києва. Він прилетів окремим літаком, а ще в одному перебували журналісти і президентська охорона, військовослужбовці та спецпризначенці.
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До Польщі привезли 12 контейнерів зі зброєю
Охоронці намагалися вивантажити з літака 12 контейнерів зі зброєю. Однак польські митники не дозволили їм цього зробити.
Після цього начальник президентської охорони звинуватив польський уряд у "свідомому саботажі" мирної місії президента ПАР. Він також додав, що поведінка польської влади була "шокуючою і расистською".
Ящики зі зброєю президентської охорони ПАР / Фото Аманди Хози
Варто додати, що журналістка Аманда Хоза, яка перебувала на борту другого літака, припускає, що саме через ці контейнери зі зброєю Італія не захотіла пускати літак у свій повітряний простір.
Вони відкликали дозвіл (на проліт – 24 Канал), і нам довелося зробити шість кіл над Середземним морем, перш ніж ми прибули до Варшави,
– йдеться у повідомленні.
Рамафоса зустрівся з Зеленським: коротко
- 16 червня до Києва прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та його колега з Сенегалу Макі Салл. Уже 17 червня високопосадовці вирушили до Росії.
- Під час візиту африканської делегації росіяни завдали ракетного удару "Калібрами" та "Кинджалами". Однак речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це нібито ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.
- Лідери африканських держав прибули в Київ, щоб представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Мовиться про якнайшвидше відновлення переговорів між країнами.
- Проте Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.