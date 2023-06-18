Не дозволили провезти 12 ящиків зброї: охорона Рамафоси назвала польську владу "расистською"

Перед тим, як делегація з ПАР прибула до Києва, у них стався конфлікт з польською владою. Охорона президента Сиріла Рамафоси намагалась перевезти 12 контейнерів зі зброєю.

За даними видання, Рамафоса спершу прибув до Варшави, щоб потім вирушити потягом до Києва. Він прилетів окремим літаком, а ще в одному перебували журналісти і президентська охорона, військовослужбовці та спецпризначенці.

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До Польщі привезли 12 контейнерів зі зброєю

Охоронці намагалися вивантажити з літака 12 контейнерів зі зброєю. Однак польські митники не дозволили їм цього зробити.

Після цього начальник президентської охорони звинуватив польський уряд у "свідомому саботажі" мирної місії президента ПАР. Він також додав, що поведінка польської влади була "шокуючою і расистською".

Ящики зі зброєю президентської охорони ПАР / Фото Аманди Хози

Варто додати, що журналістка Аманда Хоза, яка перебувала на борту другого літака, припускає, що саме через ці контейнери зі зброєю Італія не захотіла пускати літак у свій повітряний простір.

Вони відкликали дозвіл (на проліт – 24 Канал), і нам довелося зробити шість кіл над Середземним морем, перш ніж ми прибули до Варшави,

– йдеться у повідомленні.

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