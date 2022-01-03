"Прибічники Третього Рейху": у Білорусі істерика через київську ходу на честь Бандери

Центром Києва 1 січня 2022 року відбувся кількатисячний марш до дня народження Степана Бандери. У Посольстві Білорусі в Україні різко відреагували на захід.

Представники посольства направили в українське МЗС лист із засудженням маршу. Мовляв, влада Україна лише мовчазно схвалювала ходу.

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Протест через "образу пам'яті предків"

У посольстві також зазначили, що у марші брали участь активісти-втікачі білоруської опозиції, яка є нібито екстремістською, а також активними учасники були й "прибічники Третього Рейху". Також представництво обурилось через розголос ходи у ЗМІ, зокрема на загальнонаціональних телеканалах.

У серцях білорусів, які пережили жахи фашистської окупації, відгукуються болісним болем обурливі спроби героїзувати колабораціоністів, убивць і катів білоруського народу,

– заявили у листі посольства.

Посольство висловило рішучий протест через "радикалізацією антибілоруської позиції України". Її, мовляв, виражають у демонстративному вшануванню колабораціоністів.

У Росії теж прокоментували пам'ятну ходу. Її назвали "заохоченням націоналізму". Також у Кремлі переконані, що за подібне нібито потрібно вводити санкції.

Представництво відзначило, що варто негайно припинити спроби героїзувати злочини проти людяності, які не мають терміну давності й не можуть бути прощені. Марш вважають "образою пам'яті білоруських предків".

Марш до річниці з дня народження Бандери: головне

Український політдіяч та ідеолог українського національного руху Степан Бандера народився 1 січня – 113 років тому. На честь нього у Києві відбулась смолоскипна хода. У ній взяли участь близько тисячу людей.

Того ж дня вшановували пам'ять Степана Бандери й у Львові. До пам'ятника діячеві прийшли містяни, нардепи та керівники місцевої та обласної влади.

Перед 1 січня у Хмельницькому, услід за Тернополем, вивісили велетенський банер із Бандерою. Його оздобили червоно-чорними прапорами.

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