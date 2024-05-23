Авіаційний експерт розповів, як Росія панічно готується до появи F-16 в Україні
Підготовка інфраструктури та персоналу до надходження F-16 в Україну триває вже понад рік. За попередніми даними, перші винищувачі мають з'явитися в нашому повітряному просторі протягом цього літа.
Прибуття літаків, найімовірніше, стане зрозумілим зі збільшенням втрат окупантів. Авіаційний експерт Богдан Долінце у розмові з 24 Каналом розповів, що росіяни уже активно готуються до появи F-16 в Україні.
Не пропустіть Б'ють на сотні кілометрів: як смертоносні ракети JASSM до F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою
Є певна загроза
Авіаційний експерт пояснив, що ворог ретельно готується до появи в українському небі винищувачів F-16. Введення в озброєння ракет P-77-1 з літаками Су-30 – один з таких кроків.
Натепер в сучасному повітряному полі бою ключову роль відіграють не аеродинамічні характеристики літака, а насамперед якість радіоелектронного обладнання та озброєння – здатність виявляти цілі та завдавати удару по них на великій відстані.
Бортове обладнання та ракети, які постачаються з F-16, здатні ефективно виявляти та знищувати цілі на відстані 160 – 170 кілометрів. Проте поява ворожого озброєння з дальністю до 300 кілометрів може бути достатньо суттєвою проблемою, зокрема, для літаків F-16,
– зазначив Долінце.
Більше деталей
Експерт з авіації зазначив, що росіяни модернізували ракетне озброєння, яке розробляли для Су-34 та Су-35, аби його можна було використовувати з Су-30. Оскільки Су-34 та Су-35 більш сучасні та дорожчі судна ворог їх хоче зберегти.
Натомість Су-30 наявні в більшій кількості – це модернізація радянських Су-27. Окупанти намагаються знайти можливості, щоб розширювати спектр застосування наявного озброєння.
Стару ракету Р-77 дальністю до 80 кілометрів ураження повітряних цілей окупанти переобладнали на Р-77-1, яка тепер може завдавати ударів у радіусі до 300 кілометрів.
Осучаснення ракети Р-77-1 розпочалося ще з 2010 року і створювалося саме для літаків типу Су-34 та Су-35. Окрім цього, імовірно, відбулася модернізація бортового прицільно-навігаційного комплексу Су-30, щоб була можливість виявляти цілі та супроводжувати ці ракети.
F-16 для України: останні новини
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.
- У Міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що українські воїни навчилися обслуговувати всі важливі системи та деталі, які пілот F-16 використовує під час завдань. Льотчики вже вміють обслуговувати шоломи, кисневі системи та парашути.
- Натомість прибудуть перші F-16 в Україну восени – відповідно до графіка. Це відбудеться після навчання українських пілотів.
- Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що "F-16 з Данії будуть у небі над Україною протягом місяців".
- Президент Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно 120 – 130 винищувачів F-16 або інших передових літаків. Така кількість зможе забезпечити паритет з Росією.
- Нещодавно Чехія надала Україні перший тренажер винищувача F-16.