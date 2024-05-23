Авіаційний експерт розповів, як Росія панічно готується до появи F-16 в Україні

Підготовка інфраструктури та персоналу до надходження F-16 в Україну триває вже понад рік. За попередніми даними, перші винищувачі мають з'явитися в нашому повітряному просторі протягом цього літа.

Прибуття літаків, найімовірніше, стане зрозумілим зі збільшенням втрат окупантів. Авіаційний експерт Богдан Долінце у розмові з 24 Каналом розповів, що росіяни уже активно готуються до появи F-16 в Україні.

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Є певна загроза

Авіаційний експерт пояснив, що ворог ретельно готується до появи в українському небі винищувачів F-16. Введення в озброєння ракет P-77-1 з літаками Су-30 – один з таких кроків.

Натепер в сучасному повітряному полі бою ключову роль відіграють не аеродинамічні характеристики літака, а насамперед якість радіоелектронного обладнання та озброєння – здатність виявляти цілі та завдавати удару по них на великій відстані.

Бортове обладнання та ракети, які постачаються з F-16, здатні ефективно виявляти та знищувати цілі на відстані 160 – 170 кілометрів. Проте поява ворожого озброєння з дальністю до 300 кілометрів може бути достатньо суттєвою проблемою, зокрема, для літаків F-16,

– зазначив Долінце.

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Експерт з авіації зазначив, що росіяни модернізували ракетне озброєння, яке розробляли для Су-34 та Су-35, аби його можна було використовувати з Су-30. Оскільки Су-34 та Су-35 більш сучасні та дорожчі судна ворог їх хоче зберегти.

Натомість Су-30 наявні в більшій кількості – це модернізація радянських Су-27. Окупанти намагаються знайти можливості, щоб розширювати спектр застосування наявного озброєння.

Стару ракету Р-77 дальністю до 80 кілометрів ураження повітряних цілей окупанти переобладнали на Р-77-1, яка тепер може завдавати ударів у радіусі до 300 кілометрів.

Осучаснення ракети Р-77-1 розпочалося ще з 2010 року і створювалося саме для літаків типу Су-34 та Су-35. Окрім цього, імовірно, відбулася модернізація бортового прицільно-навігаційного комплексу Су-30, щоб була можливість виявляти цілі та супроводжувати ці ракети.

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