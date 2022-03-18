Прибув, щоб допомагати українці з інвалідністю: подробиці загибелі американця у Чернігові
Джерело:телеграм-канал Pravda Gerashchenko
Окупанти 17 березня вбили у Чернігові 68-річного американця Джеймса Уітні Хілла. Чоловік прибув в Україну, щоб допомагати українцям.
Жахливі подробиці його смерті опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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За словами Геращенка, вбитий окупантами громадянин США був людиною великої душі. У грудні 2021 року він прибув в Україну з метою надання волонтерської допомоги громадянці України, яка є інвалідом 1 групи.
17 березня Джеймс Хілл вийшов з лікарні у ранковий час в особистих справах. І приблизно о 10:00 він потрапив під мінометний обстріл в центральній частині міста. На жаль, від отриманих травм журналіст загинув на місці.
Ось так покидьки підступно обірвали життя громадянина США, який приїхав з іншого континенту, щоб допомагати українцям,
– сказав Геращенко.
Що відомо про Джеймса Хілла
- За даними американського видання Clicker, Джеймс Уітні Хілл народився 27 червня 1954 року в штаті Міннесота, США. Чоловіку було 67 років. Попри це, на своїй сторінці у фейсбук американець вказав рідним містом Львів.
- Із соціальних мереж відомо, що Джеймс Хілл працював викладачем Університету соціально-гуманітарних наук (SWPS) у Варшаві, а також викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
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