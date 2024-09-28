Причетний до навчання операторів "Шахедів": під Москвою ліквідували полковника Коломєйцева

У Московській області ліквідували полковника збройних сил Росії Алєксєя Коломєйцева. Його смерті "посприяли" ГУР МО України.

Ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву, дії партизанів координувала українська розвідка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

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Що відомо про Коломєйцева

Це керівник 924 державного центру безпілотної авіації міноборони Росії. Він був причетний до підготовки російських фахівців з використання БпЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Довідка. Полковник, начальник центру (бойового застосування та льотної підготовки авіаційного персоналу безпілотної авіації), в/ч 20924 – 924 Державний центр безпілотної авіації МО РФ.

Цей окупант брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.

Джерела у ГУР зауважили, що місцевий рух спротиву ліквідував воєнного злочинця у ніч на 27 серпня.

Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини,

– повідомив співрозмовник 24 Каналу.

Подробиць ліквідації Коломєйцева наразі немає.

До слова, нещодавно у Бєлгороді ліквідували російського пропагандиста Алєксандра Коробова. Він готував брехливі матеріали про війну Росії проти України та брав участь у скоєнні військових злочинів.

Що відомо про Коробова, якого ліквідували у Бєлгороді