Авіакатастрофа літака на Камчатці: які версії трощі розглядають

12 серпня 2021 , 18:00
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Джерело:

Слідчий комітет Росії

Слідчий комітет Росії, що розслідує авіакатастрофу вертольоту Мі-8 на Камчатці, заявив про основні причини інциденту. Загалом їх виділили одразу 3, серед них і помилка пілотування.

У межах розслідування співробітники слідчого комітету допитали гендиректора компанії, яка експлуатувала вертоліт Мі-8, а також техперсонал, що готував борт до вильоту.

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Попри те, що розслідування ще триває, профільний комітет заявив про 3 ймовірні причини авіакатастрофи:
  • несприятливі погодні умови,
  • несправність літака,
  • помилка пілотування.

Аби встановити, що ж саме стало причиною падіння Мі-8, слідчі проведуть ще низку експертиз. 

Що відомо про авіакатастрофу на Камчатці

  • У ніч проти 12 серпня на російській Камчатці впав вертоліт Мі-8 із 16 людьми на борту. Половину зі списків пасажирів та екіпажу вдалося врятувати.
  • На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Відомо, що на борту були три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була дитина.
  • У результаті 8 людей загинули. Найімовірніше, тіла загиблих перебувають на дні Курильського озера.

Зауважимо, що 6 липня літак Ан-26 зник з радарів диспетчерів. Згодом стало відомо, що він врізався у скелю на Камчатці та розбився. Літак не долетів до аеропорту лише 4 кілометри. На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема дитина. Вижити не вдалося нікому.

Автор: Альона Захарова