У ЗСУ назвали причини поточної мобілізації та спростували заяви про хвилі призову

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. У ЗСУ висловилися щодо заяв про нові хвилі мобілізації.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів під час брифінгу про хід мобілізації. Про це інформує 24 Канал.

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Немає ніяких хвиль мобілізації

Він наголосив, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.

Мобілізація, дійсно, зараз іде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого минулого року,

– сказав Горбач.

За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Він наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центи, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.

Ті ж, хто мав певний військовий досвід, а потім мав нетривалу перерву від служби, можуть відразу вирушити у військові частини, уточнив Горбач.

Він також розповів, що на першочерговому етапі черги були великі, тому що територіальні центри не могли впоратися з чергами добровольців. Але зараз обсяги мобілізації в рази зменшилися.

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