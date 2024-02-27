У НАТО розповіли про свої дії, якщо Росія спробує анексувати Придністров'я

У НАТО скептично ставляться до заяв про те, що Росія може анексувати Придністров'я. В Альянсі вважають, що Кремль не має на це сил та ресурсів.

Таку думку в інтерв'ю висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він також розповів про план дій Альянсу, якщо Росія все ж спробує анексувати Придністров'я.

Цікаво "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид

Як відреагує НАТО

Джоане заявив, що НАТО засудить дії Росії, якщо російські окупанти все ж вирішать анексувати Придністров'я.

Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Республіку Молдова,

– наголосив заступник генсека НАТО.

Він також додав, що російський президент Владімір Путін планував "затиснути Україну в лещата", зокрема, – за допомогою "Придніпровської Молдавської Республіки", де й нині перебувають російські військові та сепаратисти. Втім, у НАТО вважають, що у Росії немає сил це зробити.

Окрім того, Джоане поділився думкою щодо так званих "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях. Так, заступник генсека НАТО наголосив, що усі такі дії в невизнаних Осетії, Абхазії й в Придністров'ї, які були організовані та проведені раніше, є абсолютно недійсними з міжнародного погляду.

Говорячи про те, що варто очікувати від "з'їзду депутатів", який анонсували на 28 лютого, Джоане припустив, що буде оголошено не про "референдум", а про нові торговельні угоди між Придністров'ям та Росією. Заступник генсека НАТО також додав, що у "ПМР" вже відбувався так званий "референдум" кілька років тому.

Що відбувається у Придністров'ї: останні новини

Від початку року Росія разом з сепаратистами створює різні провокативні інциденти. Так, на початку січня у Придністров'ї заявили, що буцімто на кордоні з Україною відбулася стрілянина, після чого нібито було викрадено 2 осіб. У ДПСУ наголосили, що така інформація не відповідає дійсності, а повідомлення про це мають провокативний характер.

Після цього в Інституті вивчення війни заявили, що Росія може готувати операцію з дестабілізації не лише Придністров'я, а і всієї Молдови. Зокрема, доказом цього може бути повідомлення так званого "міністерства державної безпеки" Придністров'я, яке 12 січня опублікувало пресреліз. У ньому стверджується, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" чисельністю понад 60 осіб для руйнування критично важливих об'єктів.

22 лютого сепаратисти з Придністров'я заявили, що готують звернення до російського президента Владіміра Путіна. Його планують зробити вже 28 лютого. У мережі припустили, що, ймовірно, сепаратисти проситимуть Росію про приєднання Придністров'я. Водночас у Кишиневі заявили, що наразі немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.

У ГУР МО заявили, що інформація про те, що Придністров'я може просити Росію про приєднання, наразі не підтверджується. Водночас "Українська правда", посилаючись на власні джерела, заявила, що інформація, яка наразі широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Зокрема, таким чином придністровська "влада" чинить певний тиск на Кишинів з метою захисту своїх економічних інтересів.

Коментуючи ситуацію в Придністров'ї, Наталія Гуменюк повідомила, що угруповання українських військ, розташоване вздовж контактної лінії з невизнаною республікою, готове до будь-яких дій з боку сепаратистів і має всі необхідні ресурси для реагування на небезпеку.

. У 2006 році у Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за приєднання до Росії. За результатами "голосування", 97,2% виборців тоді підтримали приєднання до Росії.