У Придністров'ї заявили про "замах на главу "республіки" та звинуватили СБУ: реакція України

У Придністров'ї заявили, що в центрі Тирасполя буцімто планувався теракт. Там заявили, що СБУ нібито планували замах на так званого лідера ПМР. Тим часом Служба Безпеки України заявила, що це провокація Кремля.

Незадовго після заяв Придністров'я з'явилась офіційна заява СБУ. У Службі безпеки заявили, що це провокація, зрежисована в Кремлі.

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Заява СБУ про нібито участь в підготовці теракту

Служба безпеки України назвала заяви Придністров'я нісенітницями та закликала не сприймати їх серйозно. У відомстві наголосили, що Придністров'я – фактично окупована Росією та підконтрольна їй територія.

У СБУ підкреслили, що країна-агресорка навмисно поширює дезінформацію щодо "провокацій від України" з метою розхитати ситуацію в так званій "ПМР", звинувативши в цьому нашу державу.

Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі,

– наголосили в СБУ.

У Службі додали, що "брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується Росія".

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