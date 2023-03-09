У Придністров'ї заявили про "замах на главу "республіки" та звинуватили СБУ: реакція України
Джерело:СБУ
У Придністров'ї заявили, що в центрі Тирасполя буцімто планувався теракт. Там заявили, що СБУ нібито планували замах на так званого лідера ПМР. Тим часом Служба Безпеки України заявила, що це провокація Кремля.
Незадовго після заяв Придністров'я з'явилась офіційна заява СБУ. У Службі безпеки заявили, що це провокація, зрежисована в Кремлі.
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Заява СБУ про нібито участь в підготовці теракту
Служба безпеки України назвала заяви Придністров'я нісенітницями та закликала не сприймати їх серйозно. У відомстві наголосили, що Придністров'я – фактично окупована Росією та підконтрольна їй територія.
У СБУ підкреслили, що країна-агресорка навмисно поширює дезінформацію щодо "провокацій від України" з метою розхитати ситуацію в так званій "ПМР", звинувативши в цьому нашу державу.
Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі,
– наголосили в СБУ.
У Службі додали, що "брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується Росія".
Детальніше про заяви Придністров'я: у казочках вже не сходиться
- Зранку 9 березня окупаційна влада Придністров'я заявила, що буцімто запобігла теракту, а підозрювані затримані. Так зване міністерство державної безпеки "ПМР" заявило, що СБУ готувала замах проти низки посадових осіб, зокрема на Вадима Красносельського.
- Також повідомляється, що підозрювані вже нібито затримані та "дають свідчення". Детальну інформацію обіцяють показати у "фільмі-розслідуванні" на першому пропагандистському каналі квазіреспубліки.
- Згодом цей канал опублікував відео з якимись В'ячеславом Кисничаном, який нібито "мав здійснити теракт у Тирасполі за завданням СБУ" за допомогою автівки з вибухівкою, начиненою шурупами й цвяхами.
- Пропагандисти повідомляють, що він народився у Тирасполі 1979 року, а 12 років тому переїхав жити до Одеси. У лютому 2022 року чоловік буцімто пішов у місцеву тероборону, а згодом до СБУ. При цьому він має "декілька судимостей".
- На відео чоловік заявив, що отримав завдання у Придністров'ї: стежити, а потім усунути керівництво республіки. Влада "ПМР" уточнила, що чоловік слідкував за місцевими чиновниками та їхніми сім'ями пів року. Зауважимо, що за їхніми словами він пішов служити лиш у лютому 2022. Тобто на це "кар'єрне зростання" у чоловіка було всього пів року.
- Влада Молдови заявила, що у них немає ніякої інформації про підготовку до теракту у Молдові. Тим часом у квазіреспубліці вже заявили, що звернуться до України для роз'яснень, зокрема через ООН та "готують різні сценарії на випадок атак з боку України".