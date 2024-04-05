Шкода дронів: у ГУР відреагували на заяву Придністров'я про атаку БпЛА на військову частину

Невизнане Придністров'я знову нафантазувало собі ворожий безпілотник, який нібито атакував військову частину неподалік від кордону з Україною. У ГУР тим часом запевняють, що це провокація.

Так, у так званому міністерстві держбезпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки поскаржилися на черговий небажаний дрон.

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У чому суть претензії сепаратистів

Невизнане держутворення повідомило, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину так званого міністерства оборони Придністров'я у Рибницькому районі, розташованого за шість кілометрів від кордону з Україною.

Сепаратисти кажуть, що метою повітряного нападу нібито була станція радіолокації, яка зазнала пошкоджень. Також вони заявили, що жертв немає, а поліція відкрила кримінальну справу.

"Шкода дронів"

У коментарі ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до "інциденту" у Придністров'ї. Ба більше, Київ у будь-якому разі не став витрачати дорогоцінні дрони на здійснення подібних дрібних провокацій.

Розвідник зауважив, що є окремі сили, які зацікавлені у дестабілізації регіону під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу.

Історія з дроном вже неактуальна