Це не наш рівень: нікчемність фейку про теракт СБУ у Придністров'ї

Придністров'я вирішило прокинутися. Там почали щось м'явкати про те, що ми хотіли підірвати російське окупаційне керівництво. Тут мені стало трішки образливо.

Чому звинувачення бойовиків нелогічні

Ну що це таке? Вони звинувачують нас, нібито ми хотіли в Тирасполі підірвати автомобіль начинений гексогеном, болтиками, шурупами й проводами.

Читайте також Приїхали: для росіян у Бахмуті безвихідь

Народ, згідно з повідомленнями західної преси, ми можемо підривати російські газопроводи, які йдуть в Європу. А ви нам тут заявляєте, що ми хотіли щось підірвати за допомогою проводів.

Тим, що перебувають у Придністров'ї, хочеться дещо нагадати. По-перше, гляньте на карту. Вся територія Придністров'я, яка перебуває під контролем Росії, – це довга кишка вздовж українського кордону. Ми можемо завдавати артилерійських ударів по кожній точці. Нам не потрібно витрачати на це прекрасні автомобілі Land Rover.

Та й взагалі, Бендери – вже біля Тирасполя. Якщо постане питання, що нам цю територію треба зачистити, то буде наступне. Зайдуть українські військові й скажуть: "Добрий день, ми бандерівці. Ми забираємо у вас все вино, і ви стаєте для нас обмінним фондом".

Якщо хтось думає, що там причина в складах 40-ї армії, які лишилися ще з Радянського Союзу, то я взагалі не впевнений, що там ще щось залишилося. 30 років пройшло. В якому стані ці склади?

Тому не нервуйте Україну, бо ми зараз трішки емоційно збуджені