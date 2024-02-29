Росія може цим скористатись: у Зеленського припустили, що криється за зверненням Придністров`я

"Депутати" невизнаного Придністров'я 28 лютого звернулися до Росії щодо захисту їхніх інтересів. Вони наголошували на нібито "економічній блокаді" з боку Молдови.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що звернення "депутатів" з Придністров'я не матиме жодних наслідків. Ці події означають, що Росія вкотре вирішила підвищити ставки.

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Не хочуть масштабувати війну

Він нагадав, що представники "дивних зборів" – з'їзду "депутатів" в кримінальному анклаві Придністров'я відправили звернення Росії щодо того, що Молдова чинить "тиск" на них.

Росія може цим скористатись в межах пропаганди,

– припустив Подоляк.

"Депутати" відправили цю заяву для того, щоб отримати пропагандистський ефект. Але, на його думку, ніхто на це не відреагує. Водночас Росія не має жодної логістичної спроможності зайти в цей анклав.

Росіяни, зважаючи на їхні "здобутки" в Україні, не хочуть масштабувати війну. Вони хочуть масштабувати її інформаційно. Тому й підвищили ставки: сказали, що є звернення, і що вони "можуть тут розпочати ще бойові дії". Також вони хочуть налякати Європу, що нібито Росія має якісь сили та засоби для ескалювання,

– пояснив радник глави ОПУ.

Хоча у окупантів на початку вторгнення в Україну були такі плани. Вони планували, що у разі захоплення Півдня України, створять логістичні спроможності, щоб через Придністров'я мати суттєвий вплив на молдовський уряд.

Завжди матиме певну підтримку

Росія, на думку Подоляка, буде завжди шукати можливості десь почати велику чи маленьку "побєдоносну" війну. Сьогодні це – абсолютно експансіоністська, мілітаристська держава. Вона може існувати тільки в стані війни, постійної ескалації. Якщо Росія залишиться в такому політичному вигляді, як сьогодні, то буде завжди провокувати різні війни.

Крім того, вона завжди матиме певну підтримку. Досі існує корупційна проросійська мережа, створена Росією 10 – 15 років тому. Якесь там "россотрудничество" у Кишиневі, російські культурні представництва, які є пропагандистськими осередками. Формуються проросійські мережі, які в будь-який момент можуть вийти з протестами "на підтримку Росії",

– підкреслив він.

Водночас країна-агресор витрачає шалену кількість грошей на пропагандистські програми, які стосуються різних країн, на підтримку проросійських політичних партій чи суспільних рухів.

Тому, за словами Михайла Подоляка, по ситуації щодо Придністров'я є декілька моментів:

Немає сенсу на це звертати уваги.

Це не матиме ніяких наслідків.

Росія точно туди ніяк не зможе туди зайти.

Молдова точно не має ніяких там претензій до Придністров'я. Ніякого тиску не чинить.

Ситуація довкола Придністров'я: головне

Так звані "депутати" невизнаного Придністров'я анонсували, що готують звернення до Владіміра Путіна, оголосити яке хотіли 28 лютого під час зборів. Виникло припущення, що вони могли б попросити очільник Кремля приєднати Придністров'я до Росії. Проте в ГУР спростували цю інформацію.

З'їзд "депутатів" відбувся, як вони і обіцяли, 28 лютого В Тирасполі. На ньому були присутні приблизно 650 делегатів. Вони звернулися до ради федерації та державної думи Росії проханням щодо реалізації заходів із захисту Придністров'я в умовах посилення "тиску Молдови".

У звернені до Росії також йдеться про те, що Молдова розв'язала проти Придністров'я "економічну війну" та нібито навмисно блокує переговори з Тирасполем. Через це "депутати" і звернулися до Росії. Проте вони не мають наміру просити приєднання Придністров'я до неї.