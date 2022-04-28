У Придністров'ї оголосили воєнні збори нібито "для забезпечення зайнятості населення", – ГУР

Після серії провокацій влада невизнаного Придністров'я оголосила про проведення воєнних зборів. Одна з офіційних причин цього звучить досить дивно – забезпечити роботою працездатне населення.

Про це повідомили українські розвідники. Так зване "міністерство оборони "ПМР" направило листа до голів місцевих адміністрацій.

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У "ПМР" хочуть повністю укомплектувати особистий склад так званих "миротворців"

Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу миротворчого контингенту "Придністровської молдавської республіки", а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки",

– процитували листа у ГУР.

На збори викликають чоловіків віком до 55 років. Їм обіцяють "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Ймовірна зарплата – від 2800 "рублів "ПМР". Очікується, що збори триватимуть 90 днів.

Українські розвідники кажуть: попри начебто добровільний характер зборів, вони, швидше за все, виявляться примусовим призовом.

Лист датований ще 21 квітня. Тобто це до того, як на території невизнаної республіки розпочались провокації, влаштовані російськими спецслужбами.



Лист, який отримали в розпорядження, у ГУР / Фото ГУР Міноборони

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