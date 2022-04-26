У Придністров'ї знову провокації: зруйновані антени центру, що транслював російське радіо

Неподалік селища Маяк, що у Придністров'ї, 26 квітня зафіксували два вибухи. Вони пролунали на місцевому радіотелецентрі.

Унаслідок інциденту було суттєво пошкоджені антени, які транслювали російські частоти. Відповідну інформацію розповсюджують місцеві телеграм-канали, оприлюднюючи відеозаписи.

Читайте також Молдові слід підготуватися до російського "братання", – Данілов попередив Санду

Вказується, що на місці події працюють сапери, з'ясовуючи деталі. Не виключено, це може бути провокація Росії, яка нещодавно вихвалялися планами виходу до кордону Придністров'я.

Попередні вибухи у Придністров'ї

В Тирасполі 25 квітня прогриміли вибухи біля "міністерства держбезпеки" бойовиків.

У соцмережах писали, що в будинок так званого відділу охорони влучили з гранатомета.

Очевидці чули декілька потужних звуків, поки невідомо про жертв чи постраждалих.

До слова – чи загрожують Україні підрозділи з Придністров'я: дивіться відео

Придністров'я – це регіон Молдови, який фактично окупований Росією за зразком частини українського Донбасу.