Перейшов у різку атаку, – Піонтковський пояснив причину активних дій Пригожина

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин активно проводить піар-кампанію: роздає інтерв’ю, записує відеозвернення, розповідає про власні "подвиги" та лається на керівництво Росії. Він хоче отримати владу та власність країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, у Росії створили 40 ПВК саме для боротьби за владу.

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"Фронтмен" Пригожин

Піонтковський зазначив, що Пригожин любить повторювати, що його найманці "звільнили Бахмут", але їх "зрадили у генштабі та міноборони Росії". Він говорить росіянам, що поки еліти "жирують" на Рубльовці, вони отримують "попіл дітей у цинкових гробах".

Зараз Пригожин перейшов у різку атаку на всю систему російської влади. Він харизматичний фронтмен, який радий впливати на групу, яка зрозуміла: війна програна. Він хоче владу та величезну власність країни, яка програла війну. Цим занепокоєні всі у Росії,

– пояснив він.

Публіцист переконаний, що 40 ПВК, які вже створили у Росії, призначені не для війни в Україні, а для збройної боротьби за владу у країні-агресорці та поділу власності держави.

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