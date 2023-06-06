Перейшов у різку атаку, – Піонтковський пояснив причину активних дій Пригожина
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин активно проводить піар-кампанію: роздає інтерв’ю, записує відеозвернення, розповідає про власні "подвиги" та лається на керівництво Росії. Він хоче отримати владу та власність країни-агресорки.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, у Росії створили 40 ПВК саме для боротьби за владу.
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"Фронтмен" Пригожин
Піонтковський зазначив, що Пригожин любить повторювати, що його найманці "звільнили Бахмут", але їх "зрадили у генштабі та міноборони Росії". Він говорить росіянам, що поки еліти "жирують" на Рубльовці, вони отримують "попіл дітей у цинкових гробах".
Зараз Пригожин перейшов у різку атаку на всю систему російської влади. Він харизматичний фронтмен, який радий впливати на групу, яка зрозуміла: війна програна. Він хоче владу та величезну власність країни, яка програла війну. Цим занепокоєні всі у Росії,
– пояснив він.
Публіцист переконаний, що 40 ПВК, які вже створили у Росії, призначені не для війни в Україні, а для збройної боротьби за владу у країні-агресорці та поділу власності держави.
Піонтковський про мету Пригожину: дивіться відео
Найманці Пригожина взяли у полон російського комбата
- Російські загарбники з 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії відкрили вогонь і роззброїли групу швидкого реагування ПВК "Вагнера", коли вони намагалися розмінувати шлях для втечі з Бахмута. Комбат Роман Веневітін протидіяв вагнерівцям.
- Підполковник Венівітін обстріляв автомобіль групи бойовиків ПВК "Вагнера". Найманці Пригожина вступили у бій, їм вдалося полонити комбата. Коли Веневітіна допитали, він сказав, що атакував вагнерівців через особисту неприязнь.
- Легіон "Свобода Росії" запропонував главі ПВК "Вагнера" Пригожину обміняти полонених росіян з Бєлгородщини на полоненого командира 72 мотострілецької бригади. Власник вагнерівців відмовився, бо "нікого з росіян в обмін на росіян віддавати не готові".