Данілов відреагував на маячню Пригожина про "балотування у президенти України"

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що балотуватиметься в президенти України. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на марення путінського посіпаки.

За його словами, Пригожин – хвора людина. Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Заява Пригожина – ознака того, що він хвора людина

Данілов прокоментував заяву Пригожина про президенство.

Він на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, лише хвора людина могла таке сказати.

"Де Президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", – підсумував Данілов.

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Пригожин заявив, що "балотуватиметься у президенти України"

Пригожин 11 березня опублікував відео на тлі зруйнованих будівель. Він заявив, що вирішив у 2024 році "балотуватись у президенти України". Засновник ПВК "Вагнера" назвав це "політичним камінг-аутом".

"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році", – заявив Пригожин.

Своїми політичними конкурентами він вважає п'ятого президента Петра Порошенка та главу держави Володимира Зеленського.

"Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", – марить посіпака Путіна.

Варто зауважити, що в американському Інституті з вивчення війни вважають, що Пригожин може повторити долю російського терориста Ігоря Гіркіна. За словами експертів, один з проявів цього – перекриття незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння.