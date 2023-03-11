Данілов відреагував на маячню Пригожина про "балотування у президенти України"

11 березня 2023, 23:20
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Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що балотуватиметься в президенти України. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на марення путінського посіпаки.

За його словами, Пригожин – хвора людина. Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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 Заява Пригожина – ознака того, що він хвора людина

Данілов прокоментував заяву Пригожина про президенство.

Він на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися,
– зазначив секретар РНБО.

За його словами, лише хвора людина могла таке сказати.

"Де Президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", – підсумував Данілов.

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Пригожин заявив, що "балотуватиметься у президенти України"

Пригожин 11 березня опублікував відео на тлі зруйнованих будівель. Він заявив, що вирішив у 2024 році "балотуватись у президенти України". Засновник ПВК "Вагнера" назвав це "політичним камінг-аутом".

"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році", – заявив Пригожин.

Своїми політичними конкурентами він вважає п'ятого президента Петра Порошенка та главу держави Володимира Зеленського.

"Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", – марить посіпака Путіна.

Варто зауважити, що в американському Інституті з вивчення війни вважають, що Пригожин може повторити долю російського терориста Ігоря Гіркіна. За словами експертів, один з проявів цього – перекриття незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння.

Цікаво! Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що міноборони Росії фактично знищує ПВК "Вагнера" під Бахмутом. Відомство хоче ліквідувати організацію Пригожина, аби просунути свою ПВК "Патріот".
Автор: Ольга Котів