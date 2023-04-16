У Пригожина вичерпуються ресурси, – Фейгін про заклик "кухаря Путіна" завершити війну

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин переслідує на війні виключно особисті цілі. Якщо він заявив про "закінчення СВО", то це лише свідчить про те, що він вже немає ресурсів, щоб продовжувати брати участь у війні.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний діяч Марк Фейгін. Він додав, що якби Пригожин мав можливості для поповнення рядів вагнерівців, то він би не робив таких суперечливих заяв.

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Він перестав бути активним гравцем на війні

За словами Фейгіна, Росія не має зараз ресурсів та можливості для продовження війни. Оголошення про завершення так званої "специальной воєнной опєрациї" не означатиме нічого, адже Україна продовжить воювати, поки не визволить усі окуповані території.

"Завершити війну можливо, якщо вони домовляться з Україною – для цього потрібно вивести свої війська з окупованих територій. Якщо ні, то війна буде продовжуватись", – наголосив він.

Марк Фейгін про скандальну статтю Пригожина: дивитись відео

Російський правозахисник вважає, що опублікована Пригожиним стаття, свідчить про те, що він перестає бути активним гравцем на цій війні. Під Бахмутом він втратив величезну частину особового складу вагнерівців, йому не дають можливість рекрутувати нових зеків, постійно потрапляє в скандали, скиглить на снарядний голод, чи блокування забезпечення.

Це така гра, щоб його почув Путін – дивіться я вже не можу воювати, а якщо я не можу, то потрібно закриватись в оборону,

– додав Фейгін.

Населення Росії не суб’єкт прийняття рішень

Фейгін не вважає, що у такий спосіб російське керівництво намагалось дізнатись настрої росіян, у випадку можливого звершення війни на теперішніх позиціях. Ніхто не дізнається, чи населення Росії якось відреагувало на його статтю. Росіяни не є суб’єктом в Росії та не мають майданчика, щоб висловити свою думку.

"Якби він міг поповнювати ряди вагнерівців, то обов’язково б продовжував війну. Він лише нещодавно почав висловлювати суперечливі, як для Росії, твердження про те, що "не треба недооцінювати українську армію", "Зеленський хороший мужик", а до цього його заяви були прямо протилежні", – зазначив російський опозиціонер.

Він додав, що Пригожин ніколи не заявляв, що Росія не здатна перемогти Україну. Його заяви обмежуються лише пропагандистськими твердженнями, що цілі "СВО" досягнуто, Азовське море стало "внутрішнім" морем Росії. Але насправді вони жодних цілей не досягнули – НАТО продовжує розширюватись, Україна отримала ще більше зброї, ніж мала до війни, Донецька та Луганська область не захопленні тощо.

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