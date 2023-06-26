Пригожин чи інші можуть продовжити: чому Путін не поспішає скидати Шойгу

У результаті спроби військового перевороту Владімір Путін втратив авторитет в очах правлячої верхівки Росії та не здатен більше впливати на всіх учасників політичної гри. Це створить передумови для подальшої боротьби за владу.

Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Перш за все, будуть товктися за крісло міністра оборони, адже в умовах війни ця посада є визначальною в уряді держави-агресорки.

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Історія із Євгенієм Пригожиним – це не так про нього, як про протистояння певних фінансово-політичних і військових еліт у Росії, які більше чи менше наближені до керівництва. Основним їх завданням була зміна очільника міноборони.

Стає очевидним, що боротьба буде продовжуватися, а "група Сєргєя Шойгу", – є така група впливу у Росії, – може відійти на задній план, хоча поки намагається битися за владу,

– пояснив аналітик.

Ціль – зміна влади у Росії

Ймовірніше за все ми побачимо продовження цього "блокбастеру" під назвою "марш солідарності", який оголосив Пригожин. Політичний аналітик припустив, що боротьбу здійснюватимуть інші політичні та громадянські сили.

"У цьому є великий плюс: це буде удавана демонстрація демократії у Росії, яку заперечуватимуть, але згодом росіяни будуть доходити до думки, що треба змінювати владу, і не лише на рівні міністра оборони", – підсумував Валерій Клочок.

Боротьба за владу у Росії продовжиться: дивитись відео

Що відомо про заколот Пригожина