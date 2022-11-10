Кадиров і Пригожин готуються, що в них буде по власній армії після розпаду Росії, – Ходжес

Уже всі не мають сумнівів, що російсько-українська війна закінчиться нашою перемогою та розпадом Росії. Ексгенерал армії США Бен Ходжес розповів, які руйнівні процеси відбуваються у ворожій державі та армії.

"Друга армію світу" уже неодноразово демонструвала свою нікчемність на полі бою. Колишній американський військовослужбовець Ходжес в інтерв'ю 24 каналу зазначив, що переоцінив росіян на початку повномасштабного вторгнення та не врахував корупцію, що існує в державі-окупантці.

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Росії не допоможуть вагнерівці та кадирівці

Чимало розмов було про те, що найманці "кухаря Путіна" Пригожина з ПВК "Вагнер" переламають хід війни в Україні на користь Росії. Про таке ж йшлося щодо Кадирова та його посіпак, але виявилось врешті-решт, що будь-які російські солдати безсилі перед міццю Збройних Сил.

Якось ми знищили підрозділ вагнерівців. Вони, можливо, найкращі з росіян, але і близько не стоять біля американських чи найкращих українських частин – якщо вони зараз їздять по в'язницях і набирають звідти людей,

– сказав Ходжес.



Бен Ходжес / Фото eur.army.mil

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Заградзагони та розпад Росії

Також військовослужбовець зауважив, що у бій іде небагато чеченців, бо Кадиров їх береже. Здебільшого своїх солдатів самопроголошений глава Чечні використовує як загороджувальні загони. Тобто як частини, що стоять позаду та стріляють по солдатах, якщо ті збираються відступати.

Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії. Я впевнений що Кадиров та Пригожин не отримують накази від генерала Герасімова. Це вид російської армії, який не може воювати у взаємодії з ВПС, наземними силами чи артилерією. Для України це, в принципі, добре,

– сказав він.

Нагадаємо, один з окупантів розповідав, як працюють загороджувальні загони. За його словами, те, що російські військові стріляють по своїх, є чимось звичним.

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