Пригожин заявив, що 10 травня начебто виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод"

Євгєній Пригожин останнім часом дуже багато скаржиться на "дефіцит боєприпасів". Ба більше, вже навіть назвав дату, коли виведе вагнерівців, якщо ситуація не покращиться.

Але є одне суттєве "але", наголошує 24 Канал. Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали, що вірити Пригожину не можна ні в якому разі. Цілком імовірно, він аж ніяк не планує відводити вагнерівців з Бахмута до 10 травня. Втім, перш ніж робити подібні висновки, ознайомимося з його заявою повністю.

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Пригожин розсипається погрозами

Його пресслужба поширила офіційну заяву глави ПВК "Вагнера". У ній він запевнив, що через "снарядний голод" його найманці 10 травня планують відійти від позицій у Бахмуті. Їх, переконує Пригожин, передадуть міноборони. Своїх бійців "кухар Путіна" пообіцяв відвести до тилового табору.

Я відводжу підрозділ ПВК "Вагнера" з Бахмута, адже за відсутності боєприпасів вони приречені на беззмістовну загибель,

– зазначив Пригожин.

Заява Пригожина щодо буцімто відведення найманців з Бахмута / Фото з мережі

А тепер пригадайте, скільки вагнерівців загинуло у боях за Бахмут досі. Мовиться про десятки тисяч. І щось Пригожина це не надто хвилювало. А тут він раптом почав говорити про можливе відведення через відсутність снарядів. Це більше схоже на:

спробу тиску на міноборони, щоб отримати ще більше снарядів;

спробу продемонструвати свою важливість у війні проти України;

російську ІПСО;

спробу зробити пастку для наших захисників, які якогось дива мали б повірити Пригожину;

чергову демонстрацію того, що всередині Росії триває гризня.

У Кремлі заявили, що звернення Євгєнія Пригожина вже бачили. Про це сказав прессекретар Дмітрій Пєсков. Водночас він вирішив не коментувати, що думає про погрози з боку "кухаря Путіна".

До слова, посеред ночі Пригожин зняв інше відео. У ньому він також звернувся до Шойгу та Герасимова, але без добирання слів. Їх він облаяв з ніг до голови, закликаючи дати снаряди.

Зауважимо, що відео "кухар Путіна" зняв на фоні десятків ліквідованих найманців. Як запевняє він, бійці загинули напередодні. Власне, у цьому відео він теж щось скавулів про безглузді втрати і подібне. Раніше ж він усім бійцям з ПВК "Вагнера" казав, що у них єдиний шлях – загинути за Росію. І з цією задачею окупанти справляються на відмінно.

Ворог може готувати пастку

На цьому наголосив військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 Каналу. На його думку, ролик з ліквідованими вагнерівцями виклали передовсім для українців. Що це могла бути частина ІПСО, спрямована на нас. Щоб ми повірили в те, що загарбники достатньо ослабли, і що ми можемо негайно атакувати їх.

Це може бути така цікава, хитро замаскована пастка, щоб спровокувати нас на швидший крок атаки, ніж це може бути. Спортсмени це добре розуміють, це називається фальстарт,

– зазначив він.