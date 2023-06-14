Критикує ідею війни: Піонтковський розповів, яку альтернативу Пригожин пропонує росіянам

Головний скандаліст Росії Євгєній Пригожин провокативними заявами вибудовує собі політичний шлях. Росіянам, що не дивно, подобається його начебто безкомпромісність та прямота. Крім того, зацікавлює російський народ і те, що їм пропонує ватажок ПВК "Вагнера".

Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США. За його словами, Пригожин уже давно став політичною одиницею, незалежною від Владіміра Путіна.

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"Новий Жириновський"

Євгєній Пригожин поступово змінює свої наративи. Спочатку він критикував лише військове керівництво Росії, здебільшого міноборони. Однак його висловлювання змінюють тон.

Він же тепер критикує не лише погане ведення війни, але й саму ідею війни. У нього було два класичних памфлети, де він казав, що не ми розв'язали цю "безмозку війну", а коли солдати зрозуміють, хто їх у це втягнув, "розірвуть їм ж**и",

– зазначив Андрій Піонтковський.

Очевидно, що керівник ПВК "Вагнера" уже давно вийшов за рамки "замовлень" Владіміра Путіна. Діяльність Пригожина зараз дуже симпатизує колишній авдиторії Владіміра Жириновського.

Андрій Піонтковський про пропозиції Пригожина для російського народу: дивитись відео

Що пропонує Пригожин росіянам

До слова, Пригожин є прихильником загальної мобілізації та переходу Росії на воєнну економіку. На думку ватажка вагнерівців, тільки так Росія зможе "за 2-3 роки захопити Київ", мовляв, у всіх інших випадках Росія обов'язково програє війну. Хоч ми трішки доповнимо версії Пригожина, адже Росія за будь-яких обставин дійде лише до програшу.

Z-патріотам подобається інша частина програми Пригожина – знищити зрадників. Розправитись на Червоній площі з Шойгу та Герасимовим,

– зауважив публіцист.

Тобто Євгєній Пригожин пропонує росіянам кілька варіантів розвитку подій, але ставки ставить на вищезгаданий. Власне, його російський народ з більшою ймовірністю і може підтримати.

Це й не дивно, адже "велика російська культура" – це і є про пограбування, показові вбивства тощо. Великої різниці для них немає, якщо у всіх бідах можна звинуватити міноборони – то й розправлятись будуть з ними.

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