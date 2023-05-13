У Пригожина є досвід, – Шейтельман про можливість державного перевороту в Росії

Ватажок ПВК "Вагнера" може готувати державний переворот у Росії. Саме він має амбіції та можливості, щоб знести Путіна з трону.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, серед представників російських псевдоеліт він єдиний, хто здатен об’єднати усіх проти Путіна.

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Пригожин має великий досвід у держпереворотах

Пригожин розглядає можливість державного перевороту на фоні невдач та поразок російської армії в Україні. Шейтельман пригадав, як на початку війни багато хто сподівався, що росіяни вийдуть на мітинги й скинуть Путіна з престолу. Потім люди думали, що Путіна вб’ють олігархи за те, що втратити свої статки, а ще пізніше – що його усуне ФСБ, як загрозу державності в Росії.

"Для того, щоб зробити держпереворот, потрібна людина, яка вже робила державні перевороти. Коли ти вже зробив перший, другий, третій переворот, всі наступні будуть легші. Крім цього ростуть амбіції – спочатку переворот в маленькій країні, потім в більшій тощо", – розповів політтехнолог.

Михайло Шейтельман про амбіції Пригожина: дивитись відео

Шейтельман вважає Пригожина єдиною людиною в Росії, яка має такий досвід. Це зокрема державні перевороти в Африці: Буркіна-Фасо, Малі, Судан. У нього є амбіція – зробити державний переворот в країні з населенням понад 100 мільйонів і цим він, вочевидь, займається.

Потрібен вдалий лозунг

За словами політтехнолога, важливо найти лозунг, який об’єднає народ. "Дєдушка чудак" – саме так про Путіна висловився ватажок вагнерівців і може використати його для державного перевороту.

"Дєдушка чудак" – стане лозунгом, який об’єднає російських лібералів, олігархів, військових й навіть простий народ. Пригожину, щоб здійснити задумане, потрібно лише дожити до цього дня. Якщо він здійснить держпереворот, то розстріляє Путіна та його свиту", – наголосив Шейтельман.

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