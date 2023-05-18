Чи вдасться Путіну повернути Пригожина до покірності: прогноз ISW

Ні для кого не секрет той факт, що у Пригожина є свої цілі, яких він прагне досягнути, зокрема, воюючи. Так, ватажок ПВК "Вагнера" серед своїх планів має побудову політичної кар'єри у Росії.

Водночас його бажання можуть обламати російські силовики. В Інституті з вивчення війни зауважили, що вони, ймовірно, "намагаються дати зрозуміти" Пригожину, що від своїх політичних амбіцій йому доведеться відмовитися.

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Битва за Бахмут для побудови кар'єри

Напередодні Пригожина звинуватили у тому, що він використовує битву за Бахмут і війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії. Хоч усе це "кухар Путіна" подає під соусом буцімто боротьби за інтереси країни.

Один з журналістів прямо спитав Пригожина, чи не намагаються силовики Росії через подібні закиди в телеграм-каналах подати йому сигнал. За словами "кухаря Путіна", він "нещодавно" мав розмову з високопосадовцем. Останній звинуватив ватажка ПВК "Вагнера" у тому, що він діє у власних інтересах.

Пригожин наголосив, що мовиться не про президента Росії. Водночас він натякнув, що подібні настрої активно ширяться адміністрацією президента Росії. І що подібні публікації – відображення колективної думки чиновників.

Силовики тиснуть на тих, хто підтримує Пригожина

Так, один з телеграм-каналів зауважив, що ватажок ПВК втрачає контакт з главою держдуми Росії В'ячеславом Володіним. А ще він посварився з першим заступником глави адміністрації президента Сєргєєм Кирієнком. Останній спочатку підтримував Пригожина.

"Володін, наприклад, нібито перестав просувати плани "Вагнера", щоб уникнути конфлікту з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", – кажуть в Інституті.

Також непослідовним був член Комуністичної партії Віктор Соболєв. Спочатку він був за законопроєкт на користь ПВК "Вагнера". Але 15 травня він же засудив найманців, назвавши їх "незаконним збройним формуванням".

Водночас у Пригожина залишається контакт з адміністрацією Путіна. Його він тримає через керівника апарату Антона Вайно. У ЗМІ кажуть, що доля "кухаря Путіна" зараз у руках самого диктатора.

Цікаво, що Шойгу намагався переконати Путіна в необхідності усунути Пригожина. Пов'язував він це з нездатністю найманців здобути перемоги на полі бою. Це, кажуть в Інституті, може вказувати на те, що "криваві зусилля Пригожина з захоплення Бахмута насправді – спроба конкурувати з Шойгу за самозбереження".

Залякати Пригожина не вдалося

В Інституті зауважили, що силовикам, схоже, не вдалося залякати Пригожина та змусити його підкоритися. "Кухар Путіна" заявив, що готовий до боротьби з "бюрократами". Їх він звинуватив у намаганні отримати більше влади, використовуючи для ведення війни його найманців.

Водночас він вирішив звинуватити чиновників у байдужості до ліквідованих на фронті росіян. На питання про те, чи прибув Шойгу до Бахмута на запрошення Пригожина, він іронічно відповів, що майбутній міністр оборони Росії у місті понад тиждень.

Укладачі звіту зауважили, що нещодавно Пригожин розповідав про співпрацю з колишнім заступником міністра оборони з логістики. Генерал-полковник Міхаїл Мізінцев тепер заступник командувача ПВК "Вагнера". В Інституті не виключають, що "кухар Путіна" пробуватиме його протиснути на місце Шойгу.

Аналітики зазначили, що Пригожин, ймовірно, знає, що у здатності Шойгу перемогти у війні Путін не до кінця переконаний. Тож "кухар Путіна" покладає надії на перемогу у Бахмуті, щоб отримати більше важелів впливу. Тоді вдасться замінити чинного міністра оборони на чиновника, пов'язаного з ПВК "Вагнера".