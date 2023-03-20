Пригожин злякався наступу ЗСУ в Бахмуті й написав листа Шойгу з проханням допомогти

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин попри конфлікт з міноборони, вирішив надіслати листа Сєргєю Шойгу з проханням допомогти. "Кухар Путіна" неабияк боїться наступу ЗСУ.

Відповідний лист опублікувала пресслужба Євгенія Пригожина, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що в ньому засновник "Вагнера" заявив про нібито контроль над 70% міста Бахмут.

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Пригожин просить у Шойгу допомоги

Пригожин стверджу, що його найманці продовжують наступ для окупації міста Бахмут, однак за його інформацією, українські війська готують наступальні дії на кінець березня та початок квітня. Керівник вагнерівців каже, що ЗСУ планують завдати флангові удари, щоб відрізати його найманців від регулярних російських військ.

Тому Пригожин просить Шойгу вжити всіх необхідних заходів для того, аби уникнути відрізання вагнерівців від російських солдатів, бо це буде мати негативні наслідки для так званої "спецоперації".

Крім того, "кухар Путіна" в закритому додатку додав "плани ворога" та пропозиції щодо дій.



Лист Пригожина до Шойгу

Пригожину не вдасться захопити Бахмут

Місто-фортеця Бахмут на Донеччині тримає оборону завдяки колосальних зусиллям українських воїнів. Пригожин кидає своїх найманців сотнями, мов гарматне м'ясо, і на заміну ліквідованим приходять інші. Попри те, Пригожину ніяк не вдається захопити це місто, яке стало ідеологічно важливим для нього на тлі конфлікту з Шойгу і головою генштабу Герасимовим. "Кухар Путіна" бажав довести свою ефективність, однак не виходить.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що оточення Путіна попросило "приборкати" Пригожина, тому йому заборонили вербувати нових в'язнів. Крім того, міноборони суттєво врізало поставки зброї, через що найманці скаржилися на снарядний голод. Це схиляє до думки, що Шойгу цілком не проти, щоб найманців Пригожина розбили в Бахмуті, але тоді на штурми почнуть кидати мобілізованих.

Крім того, американський Інститут вивчення війни припустили, що українські війська провели контратаку на південному заході від Бахмута, що дозволило дещо відкинути противника. Водночас і самі загарбники вже не впевнені, що можуть втримати ініціативу.