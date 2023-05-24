Істерика діда продовжується: Пригожин наїхав на зятя Шойгу, визнав успіхи ЗСУ та провал "СВО"

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин знову почав скаржитись на міноборони Росії. Також він визнав, що так звана "спеціальна військова операція" його держави з тріском провалилася, і навіть похвалив Збройні Сили, назвавши їх сильною армією.

Щонайменше від кінця літа вагнерівці не можуть захопити Бахмут на Донеччині, через що у їхнього лідера регулярно трапляються приступити істерії. Про останні маразматичні, комічна та інші висловлювання Пригожина з його останнього інтерв'ю розповідає 24 Канал.

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Про зятя Шойгу

Найбільше обговорення у мережі спричинив уривок, на якому ватажок терористів розповідає про зятя глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу, що нібито "поїхав в Арабські емірати" та "трясе там своїми булками".

Також згадав Пригожин про дочку очільника оборонного відомства Росії, що відкриває форти (укріплення) не за свої гроші.

Хтось б'ється, а комусь просто подобається кайфувати від життя,

– поскаржився Пригожин.

Власне, упродовж всього інтерв'ю він нарікав на російських "бюрократів", адже ті почали війну, але тепер дають задню.

Пригожин скаржиться на Шойгу, його зятя та дочку: дивіться відео

Про міць ЗСУ

Пригожин відзначив той факт, що Збройні Сили нарощують свої потужності та зараз є однією з найсильніших армій у світі, яку всі знають та озброюють сучасною технікою: "Вони мають різне озброєння, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на натівських, на чому завгодно – однаково успішно".

Водночас, як констатував ватажок вагнерівців, цілі російського вторгнення в нашу державу – провалились, адже, зокрема, замість того, аби "демілітаризувати" Україну, росіяни ще більше її мілітаризували.

Якщо у них було на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер у них їх п'ять тисяч. Якщо воювати тоді вміло 20 тисяч бійців – то тепер 400 тисяч. Як же ми її демілітаризували? Ми навпаки, хр*н знає як, мілітаризували Україну,

– сказав лідер ПВК "Вагнера".

Окрім того, він констатував, що у Збройних Силах високий рівень підготовки бійців, організації та, зокрема, роботи розвідки.

Пригожин заявив про провал "СВО" та успіхи української армії: переглядайте ролик

Бахмут став пеклом для вагнерівців