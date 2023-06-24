Збройні сили отримали наказ, дії будуть жорсткими, – Путін про ситуацію з Пригожиним

"Повстання" Пригожина змусило Путіна вийти з бункера з черговим зверненням. У ньому він оголосив про наказ, який отримали збройні сили Росії.

Він не конкретизував, що за накази маються на увазі. Натомість нагадав про додаткові заходи антитерористичного характеру у Москві, Московській області та низці інших регіонів.

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У Ростові будуть рішучі дії

Будуть також вжиті рішучі дії щодо стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону. Вона залишається складною, фактично заблоковано роботу органів цивільного і військового управління,

– бідкався Путін.

Він у своєму виступі пообіцяв, що ті, хто підготував збройний заколот і став на шлях шантажу та терористичних методів, неминуче будуть покарані. Причому, дії щодо захисту країни будуть жорсткими. І що всі бунтарі відповідатимуть як перед судом, так і народом Росії.

Путін поскаржився на зраду

За його словами, всередині Росії зіткнулися зі зрадою. Мовляв, амбіції й особисті інтереси стали її причиною.

"До зради і своїй державі, і своєму народові, і тому ділу, за яке пліч-о-пліч з іншими нашими частинами та підрозділами боролися та гинули бійці і командири групи "Вагнер", – зазначив Путін.

За його словами, Пригожин – правда, його ім'я він усіляко уникає, – "намагається організувати заколот, штовхає державу до анархії та братовбивства". І що це може стати причиною поразки та капітуляції.

За цим посиланням рекомендуємо ознайомитися з головними тезами зі звернення Путіна. Він, до слова, і цього разу вдарився в історію та провів паралелі, які мали б дати ваги його словам.

Не лише Путін звертався. От міноборони вирішило достукатися до вагнерівців. У відомстві кажуть, що найманців буцімто обманом втягнули у злочинну авантюру.

Ба більше, запевняють, що багато вагнерівців "з кількох загонів вже усвідомили свою "помилку", звернувшись за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації".

Тож бійців ПВК "Вагнера" закликають "виявити розсудливість". Їм пропонують якомога швидше вийти на зв'язок з міноборони або правоохоронцями Росії. Таким чином вдасться уникнути покарання.