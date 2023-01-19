Пригожин "осмілів" настільки, що почав шукати зрадників в оточенні Путіна, – ISW

Пригожин, знаючи, що йому за це нічого не буде, продовжує свої словесні атаки на керівну верхівку. Фінансист став настільки "сміливим", що не боїться відкрито критикувати навіть найближче оточення Путіна.

Зокрема власник ПВК "Вагнер" заявив, що в адміністрації президента Росії є зрадники. Також Пригожин кинув чергове звинувачення у сторону міноборони країни.

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Пригожин словесно атакував міноборони Росії

Нещодавно Євген Пригожин різко розкритикував міноборони Росії за обмеження військових у користуванні гаджетами й носінні борід. За словами фінансиста, "війна – це час активних і мужніх, а не чисто поголених, які здали телефони на склад".

Водночас Пригожин заявив, що російські чиновники міноборони повинні "розвиватися разом з розвитком сучасної війни, навчитися ефективно вбивати ворога і захоплювати території", а не дотримуватися безглуздих правил та принципово уникати змін. Такі коментарі власник ПВК "Вагнер" використовує для того, аби підірвати авторитет міністерства та зробити себе ключовою постаттю війни в Україні.

Дісталося й адміністрації Путіна

Також Пригожин назвав "зрадниками народу" представників адміністрації президента Росії, які затягують заборону YouTube в країні. Варто зазначити, що "кухар" Путіна відданий прихильник цієї заборони, адже вона дозволить затягнути зашморг пропаганди на шиях росіян ще тугіше.

Однак така ідея подобається не всім. Фінансист зазначив, що в адміністрації є люди, які проголошують піднесені проросійські цінності, проте живуть і відпочивають за кордоном і "всіляко підтримують Захід".

Пригожин та інші відомі російські націоналісти дозволяють собі критику на адресу Путіна та його оточення, адже відчувають свою безкарність. Вони не бояться відплати, бо бачать, що Путін не цензурує їхні висловлювання.

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