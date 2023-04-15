Наказував фільмувати страти: у Gulagu net анонсували викриття, яке поховає кар'єру Пригожина

У понеділок, 17 квітня російська правозахисна організація Gulagu.net планує опублікувати свідчення колишнього найманця ПВК "Вагнера" щодо страт українських військових. За словами засновника організації Владіміра Осєчкіна, мова йде про особисте погодження Євгенієм Пригожиним катувань українських полонених з жорстоким убивством.

Про це Владімір Осєчкін заявив в етері ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE". За його словами, колишній командир одного з підрозділів найманців Пригожина свідчив про те, як "кухар Путіна" особисто віддавав накази на страту українських військових та вимагав, аби це знімали на відео.

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Навіщо Пригожину потрібні відео зі стратами українських військових

Владімір Осєчкін поділився деякими деталями матеріалу, який опублікують 17 квітня. Зокрема, мова йде про вимогу фільмувати страти українських полонених, яка надходила від Пригожина та іншого співзасновника ПВК "Вагнера" – Дмітрія Уткіна. Засновник Gulagu.net розповів, що відео зі стратами найманці мали надсилати у внутрішній чат ПВК "Вагнера". Найманці Пригожина, за словами Осєчкіна, стратили понад 20 українських бійців.

Засновник Gulagu.net пояснив, що є щонайменше 2 причини того, навіщо Пригожину потрібні зняті на відео страти українських військових:

вкидуючи ці відео в мережу, Пригожин та Уткін намагаються залякати українських військових;

цими кадрами Пригожин хоче залякати і своїх найманців. Логіка наступна – українці бачать ці кадри, припиняють дотримання Женевських конвенцій та опускаються до рівня загарбників. Таким чином Пригожин сподівався зменшити кількість випадків добровільної здачі в полон серед вагнерівців, оскільки вони б мали боятися полону більше смерті.

Осєчкін переконаний, що свідчення колишнього командира ПВК "Вагнера", які будуть опубліковані згодом, заб'ють цвях у домовину військово-політичної кар'єри Пригожина. Засновник Gulagu.net переконаний, що навіть найзатятіші російські генерали-путіністи після цього не захочуть мати справи з людиною, яка особисто давала накази про страту, вимагала відео та використовувала їх у своїх цілях.

Важливо! У мережі вже були опубліковані та набули розголосу щонайменше 3 відео з жорстокими стратами українських полонених: кадри, на яких окупанти каструють українця канцелярським ножем та убивають його, розстріл Олександра Мацієвського після того, як той сказав "Слава Україні" та кадри, на яких нелюди відрізають голову українському полоненому. Усі ці кадри набули розголосу, українська сторона почала розслідування для притягнення винних до відповідальності, а міжнародна спільнота засудила дії окупантів. Цими кадрами ворог хотів викликати у нас страх, але викликав лють і бажання помсти.

Тому важливо підтримувати наших воїнів, аби вони могли нищити ворога та вибити окупантів з нашої землі. Зараз на Благодійному Фонді 24 триває збір на авто для спецпідрозділу Нацгвардії. Більше про збір та про те, як до нього долучитися – читайте тут.