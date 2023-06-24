Пригожин заздалегідь готувався, – Мусієнко припустив сценарії захоплення Москви "Вагнером"

Події в Росії розгортаються дуже стрімко. Конфлікт власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина з міноборони Росії набув гарячої фази. "Вагнерівці" вже нібито увійшли до Московської області і невдовзі можуть опинитись у столиці країни-агресорки.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко припустив, що рішення вчинити заколот з'явилося у Пригожина не сьогодні, а значно раніше. Про це він розповів 24 Каналу.

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Можуть влаштувати новий 1917-й

Власник ПВК "Вагнера" не дарма говорив раніше, що в Росії може повториться 1917 рік. Адже він цілком свідомо розумів, що може влаштувати новий 1917-й.

Аналогії з 1917 роком В Першій світовій війні (1914 – 1918) армія Російської імперії зазнавала тотальних поразок. Погіршилась соціально-економічна ситуація в країні. І це призвело до того, що солдати та матроси, які повернулись з фронту, здійснили той самий більшовистський переворот 1917 року. Аналогії з ситуацією в сьогоднішній Росії більш ніж очевидні.

"Пригожин вочевидь готувався до цього походу на Москву. Сьогодні "вагнерівці" доволі стрімко рухаються. Найімовірніше вони будуть блокувати основні військові частини і арсенали, про які їм відомо, по маршруту їхнього слідування. І вони будуть пропонувати військовим регулярної армії Росії приєднатися до них", – підкреслив Мусієнко.

В структурі ПВК "Вагнера" є багато колишніх військових та силовиків, яким дуже добре відомо, де розташовані військові частини, склади арсеналу, звідки вони можуть взяти зброю.

Крім того, зауважив він, у складі ПВК Пригожина є танкісти, навідники, гранатометники, мінометники і навіть військові пілоти. У них є представники багатьох спеціальностей і вони можуть воювати різними типами зброї. Враховуючи все це, у "вагнерівців" буде і зброя, і підтримка.

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Чи візьмуть Москву в оточення

Водночас Пригожин напевно має прихильників у лавах ФСБ і серед силовиків, які йому зливають інформацію про пересування російських збройних сил, їхні плани, їхнє розташування. Також Пригожин буде добре знати про плани оборони Москви.

Це надасть "вагнерівцям" можливість корегувати свої наступальні плани. Ймовірно вони будуть намагатися брати Москву в оточення, блокувати основні шляхи сполучення та забезпечення. І на першому етапі мова може йти про блокаду,

– відзначив військовий експерт.

Також ПВК "Вагнера" може використовувати важку зброю і навіть реактивну артилерію для того, щоб знищити позиції, які намагається вибудувати російська армія. Зараз до Москви перекидаються сили регулярної армії та силовики з метою її захисту.

"А далі або російські силовики і військові почнуть здаватися, переходити до "вагнерівців" і відкриють Пригожину дорогу до Москви, або буде доволі запекла бійня", – наголосив Олександр Мусієнко.

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