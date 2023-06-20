Пригожин пішов на конфронтацію в незручний для Шойгу момент, – британська розвідка

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин пішов на загострення конфронтації з військовим міністерством Росії. Момент для міністра Сергія Шойгу явно незручний.

Про це йдеться в актуальному звіті Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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У відомстві нагадали, що 19 червня Пригожин заявив, що очікує на відповідь від міноборони Росії щодо контракту власної розробки, який він передав до міністерства за 3 дні до цього.

Це послідувало за ультиматумом з боку міноборони Росії на адресу "Вагнера" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

Дуже ймовірно, що це ще одна навмисна спроба підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це вкрай невдалим моментом, коли воно бореться з контрнаступом України,

– зазначають у Міноборони Британії.

Коротко про конфлікт:

За даними британської розвідки, упродовж кількох місяців Пригожин піддавався уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна.

Однак, попри заяви Путіна, 14 червня Пригожин відповів, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби і підписувати контракти.

Міноборони Росії видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством Росії. Однак ватажок вагнерівців Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.