Пригожин біситься, бо його повільно прибирають від впливу та участі у війні, – ISW

Російські війська продовжують штурмувати Бахмут. Регулярні частини армії Росії замінюють виснажені сили ПВК Вагнера.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, що російська армія зсуває найманців Пригожина на другий план.

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Вагнерівців замінюють на ЗС Росії

Військові експерти зазначають, що з того часу, як вагнерівці захопили Соледар, їм не вдалося досягти значних успіхів.

На опублікованих відеокадрах з місця боїв під Бахмутом помічені бойові машини десанту БМД-4М – цю техніку використовують лише російські повітрянодесантні війська, вказують експерти. До того міноборони Росії все частіше повідомляє про те, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року.

Також аналітики наголошують, що представники української сторони вважають, що російський наступ на Бахмут ще не видихнувся.

ISW раніше оцінював наступ росіян на Бахмут як кульмінацію. Ми продовжуємо вважати, що група ПВК Вагнера вела атаки на межі своїх сил, але тепер, за нашою оцінкою, російські війська направляють туди регулярні підрозділи для продовження наступу,

– йдеться у звіті ISW.

Пригожин усвідомлює, що втрачає вплив

Військові експерти повідомляють, що зниження залежності кадрових російських військових від ПВК Вагнера у районі Бахмута, ймовірно, скорочує вплив Євгена Пригожина.

Тим часом очільник російського генштабу Валерій Герасимов та міноборони доклали зусиль з професіоналізації армії, що у разі успіху призведе до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК Вагнера, йдеться у звіті ISW.

Сам же Пригожин відчуває, що його намагаються "усунути" від війни в Україні. Тому він починає "кидатися" на націоналістичну "фракцію ветеранів" та особисто колишнього польового командира самопроголошеної ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який різко критикує російське військове командування.

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