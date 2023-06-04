Пригожин хоче перекинути вагнерівців до Бєлгорода: в ISW назвали дві цілі, які переслідує він

Пригожин продовжує розсипатися погрозами. Цього разу він ледь не перед фактом поставив військове командування Росії. Мовляв, перекине до Бєлгородської області своїх найманців.

"Кухар Путіна" може переслідувати відразу кілька цілей. Серед них – прагнення знову піарити свою персону. А ще він може мати бажання перекинути своє військо туди, де скромніші масштаби бойових дій.

Читайте також Стратити не можна помилувати: чому Путін не нагодує Пригожина "новачком"

Розкритикував міноборони Росії

Ці погрози могли б не звучати. Але ж росіяни бідкаються на питання безпеки як Бєлгородської області, так і всіх прикордонних районів країни. Тож, переконав Пригожин, вагнерівці не очікуватимуть, що їх запросить або дасть на це дозвіл міноборони. Мовляв, якщо відомство не усуне загрозу, то доведеться це зробити найманцям, передає Інститут з вивчення війни.

Він зіграв на випередження та спробував виправдати свою чергову спробу непокори. "Кухар Путіна" заявив, що його найманці буцімто мають бажання "захистити російський народ". Мовляв, ПВК оборонятиме кордон країни, що не робить міноборони.

"Погрози Пригожина засновані на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображає нинішню втрату Пригожином інформаційної ініціативи", – наголошують у звіті.

Воювати під Бєлгородом буде легше

Як ми вже зауважили, в Інституті припускають, що Пригожин не просто так рветься до Бєлгородської області. Там йому буде значно легше продовжувати участь у так званій "спецоперації".

Пригожин може розглядати бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до Росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах,

– кажуть аналітики.

Якби Пригожину таки вдалося досягнути свого, то він міг би зберегти свою позицію. Він продовжив би вважатися командувачем передових сил, але з одним "але". У цьому випадку не потрібно було б вести лобові атаки, кидаючи своїх найманців на вірну смерть.

Наостанок зауважимо, що у своєму зверненні до міноборони Пригожин не надто добирав слів. Він наголошував, що "питати дозволу" не збирається. Водночас нарікав на буцімто дефіцит боєприпасів. Як каже глава найманців, "без них марно виходити, як то кажуть, з голою д**пою на мороз".