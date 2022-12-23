Ціль – політична: Пригожин буде посилювати роль ПВК "Вагнера" у війні в Україні, – ISW

Фінансист ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, ймовірно має амбітні плани на своє політичне майбутнє. Саме тому він намагається посилити свою роль у війні проти України.

Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Фахівці вважають, що Пригожин хоче утвердитися як ключова постать російської ультранаціоналістичної спільноти, що підтримує війну.

Читайте також За відмову воювати – "обнулення": полонений вагнерівець розповів правду про вербування і страти

Пригожин прагне скористатися потребою Кремля для накопичення впливу

За оцінкою аналітиків, Пригожин користується війною в Україні для нарощення впливу серед майбутнього електорату. Він збільшує кількість "вагнерівців" на передовій і тим самим зміцнює свою позицію як політичний актор.

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів США на місяць на фінансування операцій "вагнерівців" в Україні. ПВК "Вагнера" налічує близько 50 тисяч військовослужбовців на території української держави: 10 тисяч контрактників і 40 000 засуджених, яких завербували з російських в'язниць.

Пригожин також використовує свою приватну військову компанію для забезпечення іноземних джерел зброї, яку важко було б закупити міністерству оборони Росії. Для досягнення своїх політичних цілей, Пригожин посилюватиме роль "вагнерівців" у війні.

Пригожин також, ймовірно, спрямовує значну кількість особового складу та ресурсів для операцій групи Вагнера в районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, який вислизнув від російських збройних сил в районі Бахмута,

– припускають в ISW.

Зверніть увагу Пригожин навідувався у в'язницю до Навального, щоб завербувати його на війну

Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні