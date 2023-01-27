Політичні плюси для Путіна: що диктатору дають конфлікти у російському командуванні

Конфлікти всередині російського військово-політичного керівництва стали постійним явищем. Для Путіна, ймовірно, це вигідно, адже так легше тримати контроль над ситуацією.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. За його словами, Євгеній Прігожин є кінцевим бенефіціаром комерційних угод ПВК "Вагнер", але чи керує він безпосередньо військами – залишається питанням.

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Чому Путіну вигідні внутрішньоросійські сварки

Тимур Олевський розповів, що Владіміру Путіну вигідні внутрішні сварки між групами впливу через можливість їхнього контролю. За словами журналіста, в Росії зараз тривають суперечки між "розпалювачами війни" та "псами війни", а Путіну вигідніше, коли вони сперечаються між собою, а не проти нього.

Редактор The Insider розповів про причину цих конфліктів. За його словами, основні суперечки відбувається між групою ПВК "Вагнер", яка хоче, щоб з ними ділились ресурсами, та групою, яка розгойдувала ідеологію "російської весни" у 2014 році. Цю групу умовно очолює Ігор Гіркін.

Тимур Олевський розповідає про відносини Прігожина та Гіркіна: дивіться відео

На думку Олевського, Путіну вигідно, коли ці 2 групи озброєних людей виступають не монолітно проти влади, а виясняють відносини між собою.

Будь-якому диктатору хочеться, щоб сильні васали не на нього спрямовували свій гнів або питання, а гризлись між собою,

– сказав Тимур Олевський.

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Опозиційний журналіст зазначив, що ці 2 групи виясняють, хто з них краще. На думку Олевського, Євгєній Прігожин уявляє себе "бригадним генералом наполеонівського типу", який протиставляє себе провалам російської армії та стверджує, що він найуспішніший.

Ігор Гіркін, за словами журналіста, є кривавим ФСБшником та належить до когорти людей, які мріяли про війну з Україною та "розпалювали" її.

"Зараз "розпалювачі" війни, публічно виясняють відносини з "псами війни". Це з точки зору, щоб ми розуміли. Хто з них краще? Та хоч би всіх їх не було", – сказав журналіст.

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