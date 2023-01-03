Пригожин наскаржився на "500 ліній оборони в Бахмуті" та на необхідність воювати за кожен дім

Незламний український Бахмут став для окупантів кісткою в горлі. То ж керівник ПВК Вагнера, яке постійно намагається захопити його, вирішив поскаржитися на неприступність міста.

За словами Пригожина, ЗСУ створили "500 ліній оборони" в Бахмуті. Про це "кухар Путіна" заявив російським ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Як Пригожин пояснює те, що росіяни не можуть взяти Бахмут

Євгеній Пригожин каже, що Бахмут – це "фортеця в кожному домі". Тому, за словами "кухаря Путіна", найманці нібито штурмують кожен будинок і роблять це не один день. Тобто ситуацію в місті він називає "боротьбою за кожен дім по кілька днів або й тижнів". Та Пригожин каже, що "взяття" одного будинку не означає прориву ліній оборони українських військ.

Бахмут – це фортеця в кожному будинку. За кожну оселю хлопці борються, іноді не один день. Іноді тижнями за один будинок. А за цим будинком ще нова оборона і не одна. І таких ліній оборони скільки в Бахмуті? Якщо сказати 500 – напевно, не помилимося,

– заявив Пригожин.

Пригожин сам показав втрати свого ПВК

Бахмут став найгарячішою точкою на лінії фронту – місяцями окупанти намагаються захопити місто, аби продовжувати окупацію українського Донбасу. На штурм міста кидають завербованих у лави ПВК Вагнера ув'язнених, які гинуть десятками, а то й сотнями.

Днями "кухар Путіна" і сам підтвердив потужні втрати своїх найманців і вкотре продемонстрував, що йому байдуже на особовий склад.

Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв". На кадрах з місця, де зберігають тіла 200-х вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".