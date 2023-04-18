Вагнерівці розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату
Найманці ПВК "Вагнера" зізналися у своїх злочинах, які влаштували в Україні. Водночас вони розповіли, що розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату.
За словами загарбників, вони вбивають мирних людей більше за татуювання. Про це розповів вагнерівець, ексзасуджений Олексій Савічев в інтерв’ю Gulagu.net.
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Вагнерівці розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків
У лютому цього року після чергового обміну полоненими вагнерівцям дали наказ у Бахмуті розстріляти мирних мешканців, яким від 15 та більше років. Як виявилось, розстрілювати наказували одразу і без слів.
Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20 – 24 особи, з них людей 10 – 15-річні та 17-річні підлітки. Коли вони піднімали майки, то в них видно було наколки. У нас розстрілюють більше за наколки, наприклад, як в "Азова",
– розповів вагнерівець.
Окрім цього, загарбникам давали команду "зачистити будинок".
"Хто там був — неважливо. Не виконав наказ — тебе обнуляють", – наголосив найманець ПВК "Вагнера".
Інші цинічні злочини вагнерівців
- Коли вагнерівці намагалися захопити Соледар та Бахмут, їм дали команду "зачистити та знищити всіх".
- Один із вагнерівців не приховує, що вбивав дітей: "Мені дали команду, я і вбив. А що мені робити залишалося?". Найманець також розповів, як розстріляв 5-річну дівчинку.
- Серед полонених українців Пригожин залишав тільки дівчат, які були снайперками, командирів взводів та командирів напрямків. Зі 100 осіб він міг залишити лише 3, а решту ліквідували "у нуль". Методом Пригожина було вбивство кувалдою.
- За словами загарбника Савічева, одного разу був наказ "зачистити будинок". Їм було все одно, хто був у будівлі. Шансів вижити у тих, хто там був, не було зовсім.