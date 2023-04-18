Вагнерівці розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату

Найманці ПВК "Вагнера" зізналися у своїх злочинах, які влаштували в Україні. Водночас вони розповіли, що розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків у Бахмуті через тату.

За словами загарбників, вони вбивають мирних людей більше за татуювання. Про це розповів вагнерівець, ексзасуджений Олексій Савічев в інтерв’ю Gulagu.net.

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Вагнерівці розстріляли щонайменше 10 беззбройних підлітків

У лютому цього року після чергового обміну полоненими вагнерівцям дали наказ у Бахмуті розстріляти мирних мешканців, яким від 15 та більше років. Як виявилось, розстрілювати наказували одразу і без слів.

Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20 – 24 особи, з них людей 10 – 15-річні та 17-річні підлітки. Коли вони піднімали майки, то в них видно було наколки. У нас розстрілюють більше за наколки, наприклад, як в "Азова",

– розповів вагнерівець.

Окрім цього, загарбникам давали команду "зачистити будинок".

"Хто там був — неважливо. Не виконав наказ — тебе обнуляють", – наголосив найманець ПВК "Вагнера".

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