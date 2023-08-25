Як вплине загибель Пригожина на ПВК "Вагнера": у британській розвідці дали оцінку

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин загинув у авіакатастрофі в Росії 23 серпня. Така подія матиме глибокі наслідки для всіх найманців цієї приватної військової компанії.

Про це розповіли представники розвідки Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. У відомстві підкреслили, що тепер після смерті Пригожина його посіпаки намагатимуться знайти собі нового лідера, передає 24 Канал.

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Який вплив матиме смерть Пригожина на вагнерівців

У британській розвідці зазначили, що загибель Пригожина з високою ймовірністю матиме глибокий дестабілізаційний вплив на ПВК "Вагнера". Адже тепер його посіпакам буде важко знайти собі "нового господаря".

Його особисті якості, такі як гіперактивність, зухвалість, прагнення до результату та надзвичайна жорстокість, пронизували ПВК "Вагнера", і навряд чи будь-який наступник міг би зрівнятися з ним,

– сказали у відомстві.

Представники розвідки також нагадали, що Пригожин загинув рівно через 2 місяці після того, як відбувся його сумнозвісний заколот у Росії. Водночас у відомстві наразі немає остаточних доказів того, що Пригожин був на борту, адже відомо, що він вживає виняткових заходів безпеки.

"Однак існує велика ймовірність того, що він дійсно мертвий", – наголосили у розвідці.

Вони також наголосили, що така "криза в лідерстві" посилилася також і повідомленнями про те, що засновник і польовий командир вагнерівців Дмітрій Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули. Тому наразі й ПВК "Вагнера" немає об'єктивного лідера.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що спецслужбам Сполучених Штатів знадобиться час, аби підтвердити смерть лідера вагнерівців. Він також запевнив, що США не мають причетності до загибелі Євгєнія Пригожина.

Водночас у Пентагоні сказали, що, швидше за все, Пригожина дійсно вбили. Так, Міноборони США розглядає можливість того, що літак розбився після вибуху на борту, вбивши всіх пасажирів.

Також в американському Інституті вивчення війни зауважили, що після смерті Пригожина ПВК "Вагнер", імовірно, буде знищений. А всіх найманців переведуть в інші приватні військовій компанії.