Я не здивований, – Байден прокоментував загибель Пригожина в авіакатастрофі

Президент США Джо Байден відреагував на авіакатастрофу, під час якої загинув очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. Глава Білого дому заявив, що не здивований тим, що трапилося.

Американського лідера зустріли журналісти, поки той займався спортом. Саме в такій обстановці президент США і прокоментував події в Росії.

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Що сказав Байден

Джо Байден відзначив, що не знає, що точно трапилося в Росії, з огляду на те, що в США на той момент був ранок. Водночас глава Білого дому підкреслив, що абсолютно не здивований через загибель Пригожина.

Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. Я займався спортом останні півтори години,

– сказав Байден.

Водночас видання ABC News повідомило, що Байдена поінформували про події в Росії. Крім того, речниця Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Уотсон заявила, що чиновники стежать за повідомленнями про авіакатастрофу.

Пригожин загинув в авіакатастрофі

23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. На борту було 10 осіб – 3 членів екіпажу та 7 пасажирів, серед яких воєнний злочинець, терорист та керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і його права рука Дмітрій Уткін. У Росавіації підтвердили загибель обох, а російські ЗМІ кажуть, що пошукова операція завершена і всі тіла знайдено.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "порушення правил техніки безпеки".

Тим часом у Росії побоюються нового заколоту вагнерівців. У Ростові-на-Дону та Бєлгороді всі силові структури підняли по тривозі. Варто відзначити, що під час заколоту у червні вагнерівці захопили Ростов за лічені години.