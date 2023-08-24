У легіоні "Свобода Росії" сказали, чому загибель Пригожина небезпечна для Кремля

Загибель Євгенія Пригожина матиме негативні наслідки для Кремля. Водночас Владімір Путін не міг вчинити інакше – очільник ПВК "Вагнера" був для нього небезпечним.

Заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" сказав 24 Каналу, що "переворот" Пригожина міг повністю розвалити тендітну конструкцію російського диктатора.

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"Путіну було вкрай потрібно знищити Пригожина як найнебезпечнішого гравця, який набув суб'єктності", – констатував "Цезар".

Варто наголосити, що Путін публічно дав гарантії безпеки Пригожину, і той повірив – інакше не пересувався б по Росії.

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"Убивство Пригожина за допомогою системи ППО – це результат або прямого наказу Путіна, або самодіяльності Гєрасімова чи Шойгу. В обох випадках це негативно для кремлівської системи", – зазначив "Цезар".

Очільника ПВК "Вагнера" вважали "героєм" у "патріотичних" колах. Російські військові боятимуться, що матимуть таку саму долю, а тому можуть замислитись про усунення Путіна.

Якщо ж це самодіяльність Шойгу і Гєрасімова, тоді ситуація для диктатора ще гірша. Це означає, що він припинив бути верховним арбітром – "вежі" Кремля та силові відомства почали воювати одне з одним.

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Російські екстрені служби завершили пошукову операцію на місці аварії літака Євгенія Пригожина. Крім тіла очільника ПВК "Вагнера", знайшли його "праву руку" – Дмітрія Уткіна, а також іще вісьмох людей.

В авіакатастрофі підозрюють пілота Артема Степанова. Його намагаються знайти російські правоохоронні органи, але наразі безрезультатно.

Видання Reuters з посиланням на двох американських чиновників повідомило, що літак Пригожина збили ракетою класу "земля – повітря" з території Росії.